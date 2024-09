macOS 14.4 : Oracle alerte sur la mise à jour par rapport à Java

Après avoir posé problème avec certains hub et certaines imprimantes, les difficultés autour de la version logicielle macOS 14.4 se poursuivent. Oracle vient d’émettre une alerte aux utilisateurs de Mac possédant la puce M1, M2 ou M3, l’entreprise recommande vivement d’attendre macOS 14.4.1 à cause d’un problème lié à Java qui subirait des fins inattendu de son processus.

Ne mettez pas à jour votre Mac si vous êtes concerné

La dernière mise à jour macOS 14.4, a introduit un problème affectant les environnements Java, suscitant une alerte d’Oracle, la société derrière Java. Ce problème entraîne la fin inattendue des processus Java, perturbant les applications et services qui dépendent de cette technologie. Aurelio Garcia-Ribeyro, Directeur principal de la gestion des produits chez Oracle, a révélé que suite à des recherches internes, le problème impacte toutes les versions de Java, s’étendant de Java 8 jusqu’aux versions d’accès anticipé de JDK 22. Cette découverte alarmante montre l’ampleur du problème qui touche un large éventail d’applications et de services Java à travers diverses industries.



Actuellement, Oracle n’a pas identifié de solution de contournement, laissant les utilisateurs macOS 14.4 sans option immédiate. De plus, revenir à une version antérieure du système d’exploitation macOS, stable et sans ce problème, s’avère difficile sans avoir effectué au préalable une sauvegarde complète du système.

La dernière mise à jour d’Apple est bien la cause de l’instabilité

Le cœur du problème réside dans le changement apporté par macOS 14.4 sur la manière dont le système gère les accès mémoire dans des régions protégées. Alors que précédemment, les problèmes de mémoire pouvaient être signalés via les signaux SIGBUS ou SIGSEGV, macOS 14.4 utilise désormais un nouveau signal, qui ne peut pas être géré ou intercepté par les applications. Cette modification a un impact direct sur la machine virtuelle Java, responsable de la génération dynamique de code, affectant son fonctionnement normal.



La bonne nouvelle, c’est que les applications compilées à l’avance avec GraalVM Native Image ne sont pas affectées par ce changement. Cependant, la création de nouvelles images natives pourrait rencontrer des problèmes à cause de cette mise à jour de macOS.



En réponse à cette situation, Oracle a pris des mesures proactives pour informer ses clients, ainsi qu’Apple et les partenaires d’OpenJDK, dans l’espoir de trouver une solution rapide à ce problème. La recommandation actuelle pour les utilisateurs de Java sur des appareils Apple basés sur les puces Mx fonctionnant avec macOS 14 est de retarder la mise à jour vers macOS 14.4 jusqu’à ce que le problème soit résolu.



