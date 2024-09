macOS Sonoma 14.4 a du mal avec les hub USB

Certains utilisateurs de Mac ont eu une mauvaise surprise en mettant leur ordinateur à jour avec macOS Sonoma 14.4. Ce n'est pas un problème qui concerne tout le monde, mais ceux qui utilisent des concentrateurs USB ne peuvent plus utiliser les accessoires branchés dessus, à savoir les moniteurs, souris, claviers et autres.

Un problème gênant pour les clients

Des dizaines de clients ont partagé leur mécontentement sur les forums Apple, sur Reddit, et sur X (ex Twitter). Concrètement, depuis l'installation de macOS 14.4, aucun périphérique relié par le biais d'un hub USB n'est détecté par le Mac. C'est valable pour l'excellent hub 6-en-1 de Belkin (cf photo) comme pour celui d'Anker que l'on a testé.

On peut par exemple citer Nobodys10 sur Reddit :

Mon MacBook (MacBook Pro 16 M2 Pro) est connecté à mon moniteur (Gigabyte M34WQ 34 Inch IPS Ultrawide WQHD (3440 x 1440)) via un câble Thunderbolt 3.



Mon clavier et ma souris sont connectés aux ports USB de mon moniteur. Après la mise à jour, mon clavier et ma souris ne sont plus détectés sur mon MacBook. Avant la mise à jour, ils fonctionnaient correctement.

Mais aussi Luca Pascarella sur les forums d'assistance Apple :

J'ai le même problème avec mon MacBook Pro M2 Max 64 Go de RAM et mon moniteur Dell U3219Q ; aucun des périphériques USB connectés au hub USB du moniteur ne fonctionne.



En revanche, tous les périphériques fonctionnent correctement lorsque je connecte un ordinateur Windows au moniteur Dell. De plus, j'ai vérifié tous les périphériques USB en les connectant directement au Mac, et bien sûr, ils fonctionnent.



J'ai redémarré le Mac et débranché la prise d'alimentation du moniteur, en essayant toutes les configurations ou séquences de redémarrage possibles. Rien ne fonctionne depuis la mise à jour vers Sonoma 14.4.

Même son de cloche pour le développeur Rhys Morgan sur X :

J'adore le fait que macOS 14.4 ait complètement tué l'utilisation de mon KVM d'affichage. Il ne détecte aucun périphérique USB branché sur mon moniteur (ni même que mon moniteur est un hub USB).

Une solution temporaire

En attendant un correctif de la part d'Apple, quelques utilisateurs ont réussi à contourner le problème en modifiant le paramètre "Autoriser les accessoires à se connecter" avec la valeur "Demander pour les nouveaux accessoires" dans Réglages > Confidentialité et sécurité > Sécurité.

Qui est concerné par le problème parmi vous ?

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.