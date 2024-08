Apple publie la version finale de macOS 14.3 Sonoma

Apple a publié la version finale de macOS Sonoma 14.3 pour le grand public, après quatre versions bêtas pour les développeurs et les bêta-testeurs inscrits. Cette mise à jour importante pour les Mac compatibles intègre notamment les listes de lecture collaboratives pour Apple Music. Cette fonctionnalité était apparue dans 14.2, mais a été retirée à cause du spam. Apple a également mis à jour la section "AppleCare & Garantie" dans les réglages généraux du système avec plus d'informations.

Une petite mise à jour pour MacOS Sonoma

Au-delà de ces deux nouveautés, la mise à jour 14.3 de Sonoma comprend également des corrections de bogues et des correctifs de sécurité.



Voici les notes de version officielles de macOS Sonoma 14.3 :

macOS Sonoma 14.3 apporte des améliorations à Apple Music, ainsi que d'autres fonctionnalités, corrections de bogues et mises à jour de sécurité pour votre Mac. Collaborer à des listes de lecture dans Apple Music vous permet d'inviter des amis à rejoindre votre liste de lecture et tout le monde peut ajouter, réorganiser et supprimer des chansons.

Des réactions en émoji peuvent être ajoutées à n'importe quelle piste d'une liste de lecture collaborative dans Apple Music.

AppleCare & Garantie dans Réglages affiche votre couverture pour tous les appareils connectés avec votre identifiant Apple.

macOS Sonoma 14.3 : Comment l'installer ?

Pour installer à la mise à jour, accédez à Réglages système > Général > Mise à jour logicielle. Il se peut que vous deviez redémarrer le Mac pour compléter l'installation.



Notez que les Mac compatibles avec 14.3 sont les mêmes que ceux qui peuvent installer MacOS 14 Sonoma, à savoir :