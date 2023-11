Apple publie macOS Sonoma 14.1.1 avec des corrections de bugs

En plus d'iOS 17.1.1 et de watchOS 10.1.1, Apple a publié macOS Sonoma 14.1.1, une mise à jour mineure du système d'exploitation sorti en septembre. macOS Sonoma 14.1.1 vient stabiliser la récente mise à jour de macOS Sonoma 14.1.

Comment installer macOS 14.1.1 ?

La mise à jour de macOS Sonoma 14.1.1 peut être téléchargée gratuitement sur tous les Mac compatibles via la section Mise à jour logicielle des réglages système dans le menu . Veillez à avoir assez de batterie sur MacBook et a sauvegardé vos données, on ne sait jamais.

Quelles nouveautés pour macOS 14.1.1 ?

La mise à jour inclut des corrections de bugs et des mises à jour de sécurité selon Apple. Aucune nouveauté n'est à signaler donc, mais il est possible que cette version soit compatible avec les MacBook Pro M3 et iMac M3 qui ont été lancés hier avec macOS 13 (ce qui est assez inhabituel).



Cette mise à jour apporte d'importantes corrections de bogues et des mises à jour de sécurité et est recommandée à tous les utilisateurs.



Pour des informations détaillées sur le contenu de sécurité de cette mise à jour, veuillez consulter : https://support.apple.com/kb/HT201222



Retrouvez notre présentation complète des nouveautés de macOS Sonoma.