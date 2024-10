Apple publie macOS 14.4.1 pour corriger plusieurs bugs

Depuis plusieurs semaines, les utilisateurs de macOS 14.4 se plaignent sur les forums d’entraide par rapport à des bugs dérangeant sur certains logiciels et même hub USB-C. Les développeurs d’Apple ont rapidement pris conscience des problèmes et viennent de lancer ce soir une nouvelle mise à jour qui corrige la majorité des instabilités signalés depuis la publication de macOS 14.4 !

Bonne nouvelle, macOS Sonoma 14.4.1 est disponible

Apple a lancé ce soir la version logicielle macOS 14.4.1, une mise à jour corrective axée sur l’amélioration de la stabilité et de la sécurité pour les utilisateurs de Mac. La nouvelle mise à jour macOS 14.4.1 est essentielle, elle contient des corrections de bugs critiques (selon les activités de chacun) ainsi que des améliorations de la sécurité. Apple s’efforce constamment de perfectionner son système d’exploitation.

Parmi les corrections de bugs, on trouve :

Problèmes de détection des hubs USB-C : Certains utilisateurs avaient signalé que les hubs USB-C connectés à des écrans externes n’étaient pas toujours reconnus. Cette mise à jour vise à résoudre ce problème, garantissant une compatibilité sans faille. Plug-ins Audio Unit : Les professionnels de la musique qui utilisent des plug-ins Audio Unit protégés contre la copie pourront désormais les ouvrir et les valider sans problème, mettant fin aux frustrations antérieures où ces plug-ins pouvaient ne pas fonctionner correctement. Applications Java : Une autre correction importante concerne les applications incluant Java, qui pouvaient s’arrêter de manière inattendue. Ce bug est désormais de l’histoire ancienne, ce qui va offrir une expérience utilisateur plus fluide et sans interruption.

Comment mettre à jour son Mac

Pour bénéficier de ces améliorations et corrections, les utilisateurs de Mac doivent accéder aux Préférences système > Général > Mise à jour logicielle. Il suffit après de suivre les instructions pour télécharger et installer macOS 14.4.1, dont le numéro de build est 23E224.



La mise à jour est actuellement en cours de déploiement et devrait apparaître sur les Mac éligibles au cycle de mises à jour macOS Sonoma dans les prochaines minutes. Apple recommande à tous les utilisateurs de mettre à jour dès que possible pour bénéficier des dernières améliorations de sécurité et de performance.