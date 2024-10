Apple publie visionOS 1.1.2 qui corrige plusieurs bugs

Dans un objectif d'améliorer les performances de son premier Apple Vision Pro, la firme de Cupertino sort ce soir une nouvelle mise à jour de visionOS. Au programme, pas de nouveautés, mais des correctifs pour offrir une meilleure expérience utilisateur et une navigation sans bug.

visionOS 1.1.2 est disponible

Il y a plusieurs semaines, Apple sortait visionOS 1.1, la première grosse mise à jour après la commercialisation du Vision Pro aux États-Unis. Cette mise à jour a permis d'ajouter quelques nouveautés comme la possibilité de supprimer des applications préinstallées ou encore d'améliorer les Persona et EyeSight (les yeux que vous voyez sur l'écran externe du Vision Pro).



Malheureusement, l'introduction de cette nouvelle mise à jour a ajouté par inadvertance quelques bugs et instabilités sur visionOS. Si aucun utilisateur ne s'est plaint de bugs gênants, Apple reconnaît ce soir à travers visionOS 1.1.2 qu'une mise à jour corrective était nécessaire.

Dès maintenant, les propriétaires de l'Apple Vision Pro peuvent télécharger la nouvelle mise à jour baptisée visionOS 1.1.2, une version logicielle à retrouver dans les réglages. Pour la télécharger, c'est très simple :

Rendez-vous dans l'application "Réglages" Allez dans "Général" Sélectionnez "Mise à jour logicielle" Téléchargez et installez la mise à jour

Votre Apple Vision Pro va après redémarrer, vous pourrez visualiser l'évolution de l'installation de la mise à jour avec une pomme affichée sur l'écran externe accompagnée d'une barre de progression. Apple ne précise pas quels sont les bugs et instabilités qui ont été corrigés dans visionOS 1.1.2, toutefois, il est important de télécharger l'application d'après l'entreprise.



Si vous faites partie des personnes qui n'ont pas encore l'Apple Vision Pro, il est possible de l'acheter en France en exclusivité sur Rakuten France. La version 256 Go est actuellement en promotion à -25%, soit un tarif de 3449€, la version 512 Go est disponible au prix de 4250€ avec une promotion de -14%.



Est-ce que le vendeur est fiable ? On vous répondra avec un grand oui, car nous avons passé commande à la rédaction en février (pour économiser un voyage à New York) et on a reçu le Vision Pro dans sa boîte d'origine avec en plus dans le carton un adaptateur secteur US vers FR. Seul inconvénient, c'est le délai d'attente, le colis est envoyé depuis Hong-kong, nous avons patienté une semaine pour le recevoir, puis encore une semaine avant de publier notre test complet !

