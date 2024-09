visionOS 1.1 : MDM et amélioration des Persona et EyeSight sur le Vision Pro

Apple a publié la première mise à jour logicielle majeure pour le Vision Pro avec visionOS 1.1. Le système d'exploitation de l'ordinateur spatial apportera des améliorations non seulement aux Personas, mais aussi à la fonction EyeSight, l'écran externe du casque. Sans oublier du mieux pour le clavier virtuel ou encore l'arrivée du MDM pour les entreprises.

Le casque d'Apple s'améliore

Les Personas et EyeSight sont les fers de lance du casque d'Apple, pour se démarquer de la concurrence et permettre aux utilisateurs de rester connecter avec le monde réel en diffusant un rendu de vos yeux (Persona) sur l'écran externe (EyeSight). Pourtant, depuis la sortie du casque, ces deux fonctionnalités ont été largement moquées personnes se sont moquées depuis la sortie du casque avec un rendu plutôt raté de l'utilisateur, visible aussi lors des appels vidéo.



Comme nous l'avons déjà indiqué, la version bêta de visionOS 1.1 a permis de rendre les Persona plus réalistes, et les notes de version d'Apple accompagnant la version finale de visionOS 1.1 offrent davantage d'informations à ce sujet. Des améliorations spécifiques ont été apportées à l'apparence des cheveux et du maquillage, ainsi qu'à la représentation du cou et de la bouche, et ces ajustements font une grande différence.



La mise à jour améliore également le rendu des yeux pour EyeSight, ce qui n'avait pas été remarqué lors de la période de test de la version bêta. EyeSight s'appuie sur la fonction Persona pour capturer les yeux d'une personne et les afficher sur l'écran externe. La nouvelle version est aussi plus réaliste, sans être toutefois aussi précise qu'attendue sur un appareil vendu plus de 3 500 dollars. Nous avons été déçus par l'EyeSight, pourtant loué par Apple pendant la présentation du casque.

Les autres nouveautés de visionOS 1.1

MDM (gestion des appareils mobiles) : Les entreprises pourront gérer plus facilement les utilisateurs sur leur lieu de travail grâce à la prise en charge de l'inscription en fonction du compte, de l'installation d'applications, de la gestion des identifiants Apple, des configurations réseau, de l'authentification unique, de la prise en charge d'Exchange et de Google Workspace, et bien d'autres choses encore.

Parmi les autres nouveautés de la mise à jour figurent des améliorations du clavier virtuel et de l'écran virtuel du Mac.

Voici la note de mise à jour d'Apple :



Cette mise à jour introduit des fonctionnalités MDM qui permettent le déploiement, la configuration et la gestion des appareils pour les entreprises. Cette version comprend également des améliorations de Persona, la possibilité de supprimer des applications système de la vue de la maison, ainsi que d'autres fonctionnalités, corrections de bugs et mises à jour de sécurité pour votre Apple Vision Pro.

Mettre à jour le Vision Pro

VisionOS 1.1 est disponible dans les réglages du Vision Pro. Pour installer la mise à jour, voici un extrait de notre guide d'utilisation du Vision Pro :