Apple pense que son Vision Pro va cartonner dans le monde de l'entreprise

Si Apple a ajouté rapidement la prise en charge des MDM, avec visionOS 1.1 actuellement en bêta, c'est qu'elle mise beaucoup sur le monde de l'entreprise pour populariser son premier casque de réalité mixte. La gestion de flotte des appareils mobiles (MDM) va permettre à une société de distribuer des Vision Pro à ses employés, avec des restrictions spécifiques et des applications pré-installées.

Une multitudes d'applications déjà disponibles

Vous le savez, avec 600 applications natives au lancement (et plus d'un million compatible dont iSoft), et d'autres attendues dans le courant de l'année, l'Apple Vision Pro permet aux utilisateurs d'accéder aux mêmes applications que celles qu'ils ont l'habitude d'utiliser sur macOS et iOS, mais en les adaptant à l'expérience visuelle de l'appareil. Pour sélectionner une application, il suffit de regarder l'icône dans une interface similaire à celle des autres applications d'Apple, comme Safari, Photos, Messages et Mail. Lorsque le regard se concentre sur l'icône, celle-ci s'allume et l'utilisateur pince le doigt et le pouce pour la sélectionner.



L'une des grandes différences entre cet appareil et ses concurrents réside dans le fait que, même s'il est placé devant les yeux, il est possible de voir à travers. Apple l'a délibérément conçu de cette manière, permettant à l'utilisateur de voir le monde et aux autres personnes de voir les "yeux" de l'utilisateur (par l'intermédiaire d'EyeSight). En cela, le Vision Pro pourrait générer de nouveaux cas d'usage. Certains chirurgiens ont par exemple indiqué avoir commandé plusieurs unités pour leur cabinet.

Une vision orientée vers l'entreprise

Dans la foulée de la publication de visionOS 1.1, Apple a a confirmé à nos amis de TechCrunch qu'elle pense que l'Apple Vision Pro (AVP) peut jouer un rôle essentiel dans le monde des affaires et de l'entreprise.



Steve Sinclair, représentant mondial du marketing produit d'Apple pour le Vision Pro, a expliqué à nos confrères que les professionnels sont ciblés dès la première mouture du casque :

En tant que premier ordinateur facial, il nous a vraiment donné une plateforme sur laquelle nous pouvons nous appuyer pour créer de nouvelles expériences spatiales. Nous pensons vraiment qu'il est important de pouvoir apporter des informations dans votre espace tout en vous permettant de rester en contact avec les personnes qui vous entourent. Cela s'applique évidemment aux consommateurs, mais aussi aux entreprises.

Et plus spécifiquement sur le support des MDM dans visionOS 1.1 :

Nous nous efforçons vraiment de nous assurer que nous disposons des éléments de base que les entreprises attendent pour la prise en charge du réseau, pour s'assurer que nous gérons et protégeons les données de l'entreprise avec la protection des données, en étant capables de commencer avec certaines des capacités de base de type blocage et tactique.

Si vous pensez que cela est trop cher, le casque étant vendu 3 499 dollars, Jon Turow, associé chez Madrona Ventures, nous rappelle que cette approche tarifaire suit un schéma typique chez Apple, qu'il s'agisse de l'iPhone, de l'iPad, de la Watch ou de tout autre nouvel appareil. Au fil du temps, après la première version, l'entreprise ajoute des fonctionnalités et affine l'approche, et le prix a généralement tendance à baisser, en proposant une gamme complète.

Dans son enquête auprès des professionnels de l'informatique, Ramon Llamas du cabinet IDC a constaté que M. Turow pourrait bien avoir raison : 65 % des personnes interrogées étaient intéressées par l'appareil tel qu'il est décrit durant la WWDC 23, et près de la moitié d'entre elles ont déclaré qu'elles l'achèteraient certainement. L'autre moitié étant au moins curieuse.

Lorsque des utilisateurs professionnels reviennent et disent qu'ils veulent mettre la main dessus, je pense que cela témoigne de la capacité d'Apple à courtiser les utilisateurs professionnels avec cet appareil.



De son côté, Ray Wang, fondateur du cabinet d'analyse Constellation Research, a déclaré qu'il s'agissait du meilleur suivi oculaire qu'il ait jamais vu.

Pensez à la fusion de macOS et d'iOS et c'est ce que vous obtenez.

Malgré tout, Wang rappelle qu'Apple doit régler certains points pour aller plus loin dans le monde de l'entreprise, notamment en allégeant l'appareil et en supprimant la batterie reliée par un fil.

L'AVP semble beaucoup plus léger lorsque la batterie n'est pas attachée, mais c'est temporaire. Je suis sûr que la puissance s'améliorera avec le temps.



Et vous, vous en pensez quoi ?