Apple est la deuxième entreprise à avoir les utilisateurs les plus fidèles au monde

Il y a plusieurs façons de voir le succès d'une entreprise, il y a bien évidemment les ventes, les parts de marché dans différents secteurs, le taux de satisfaction clientèle... mais aussi la quantité d'utilisateurs fidèles. Plus l'entreprise a une communauté loyale et plus, elle réussira à convaincre lors des mises à jour de produit ou des nouveaux lancements. Dans un récent rapport, on apprend qu'Apple est la deuxième entreprise au monde à avoir les utilisateurs les plus fidèles.

Apple se retrouve derrière Netflix

La fidélité des clients est une mesure vitale du succès pour toutes les entreprises modernes. Selon une récente étude de YouGov, Apple se classe comme la deuxième entreprise ayant les utilisateurs les plus fidèles au monde, devancée uniquement par Netflix. Mais qu'est-ce qui rend les utilisateurs d'Apple si loyaux ?



Netflix trône au sommet de la liste de fidélité, avec Apple en deuxième place et Samsung bien loin à la 24e position. Sur les 20 premières marques, on remarque également Amazon à la troisième place et Microsoft à la onzième. YouGov s'est appuyé sur des méthodologies éprouvées, combinant les métriques de recherche en ligne et les activités sur les réseaux sociaux. Cette méthodologie s'est concentrée sur des marques largement reconnues par le public, excluant celles qui opèrent surtout en B2B. Bien que l'étude mentionne des marques majoritairement britanniques comme John Lewis ou Sainsbury's, la portée des résultats est globale.

Un impressionnant 94 % des utilisateurs d'iPhone envisagent de rester avec la marque pour leur prochain achat, tandis que ce pourcentage chute à 75 % pour les utilisateurs de Samsung. De plus, environ deux tiers des propriétaires d'iPhone voient peu de chances de passer à une autre marque. La fidélité à Apple n'est pas un hasard, elle est souvent le résultat de plusieurs facteurs, tels que la qualité du produit, le service client exceptionnel et une forte réputation de marque.



Une étude de Statista a également confirmé la supériorité d'Apple sur Samsung en matière de fidélité des clients aux États-Unis. En ce qui concerne Google Pixel, moins de personnes ont participé à cette étude, mais environ 57 % d'entre elles envisageraient de changer de marque.



Apple a bâti un écosystème qui encourage une fidélité robuste parmi ses utilisateurs. Cependant, malgré ses points forts en termes de réputation, de qualité et de service client, elle reste à la deuxième place derrière Netflix. Cette position donne à Apple beaucoup à réfléchir sur ce qui pourrait être fait pour surpasser Netflix et devenir la marque avec la plus grande fidélité au monde.



