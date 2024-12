DMA : Apple accuse Meta de vouloir voler les données de ses utilisateurs

Dans sa lutte contre le Digital Markets Act, Apple met en avant un exemple qu'elle juge particulièrement dangereux pour appuyer sa défense. Elle accuse Meta de tout faire pour s'emparer des données de ses utilisateurs en s'appuyant sur les nouvelles régulations européennes. Bien que cette affirmation ne surprenne personne, elle reste néanmoins difficile à vérifier.

Les tensions s'accumulent autour de la DMA

La législation sur les marchés numériques (DMA) de l’Union européenne, conçue pour limiter les abus des monopoles technologiques, est devenue le théâtre d’un bras de fer entre Meta et Apple. Alors que le texte vise à assurer une concurrence loyale, Apple accuse Meta d’exploiter abusivement cette législation pour accéder à des données sensibles des utilisateurs d’iPhone.

Meta multiplie les demandes d’interopérabilité

Selon un rapport de Reuters, Meta, la société mère de Facebook, Instagram et WhatsApp, a déposé 15 demandes d’interopérabilité au titre de la DMA, un chiffre bien supérieur à celui de ses concurrents. Ces demandes, destinées à permettre l’accès à certaines technologies propriétaires d’Apple, visent en théorie à garantir un pied d’égalité entre les entreprises.

Cependant, Apple a exprimé de vives inquiétudes concernant la portée de ces demandes. Dans un communiqué, la marque à la pomme affirme que Meta cherche un accès disproportionné aux données et fonctionnalités sensibles des utilisateurs, allant bien au-delà des besoins réels pour faire fonctionner des appareils comme les lunettes intelligentes Meta Ray-Ban Stories ou les casques de réalité virtuelle Meta Quest.

Les inquiétudes d’Apple sur la vie privée

Apple, connu pour son engagement en faveur de la confidentialité des données, critique vivement les demandes de Meta. Dans un communiqué, Apple énumère les risques associés à l'accès élargi que Meta réclame. Meta pourrait avoir accès à toutes les communications privées stockées sur l'iPhone, telles que les messages et les e-mails.



De plus, la surveillance des appels et des applications permettrait à Meta de suivre chaque appel téléphonique et chaque application utilisée par l'utilisateur. Enfin, l'accès aux données sensibles inclut la possibilité de scanner les photos, les fichiers, les événements de calendrier, et même les mots de passe enregistrés.



Apple affirme que ces demandes ne sont pas nécessaires pour permettre l'interopérabilité avec les produits Meta, et les qualifie de menace directe pour la sécurité et la vie privée des utilisateurs.

Un conflit de longue date entre Apple et Meta

Les tensions entre les deux entreprises ne sont pas nouvelles. Avec l’introduction de fonctionnalités comme la transparence du suivi des applications (ATT), Apple a déjà mis à mal le modèle économique de Meta, basé sur la collecte massive de données pour la publicité ciblée.

Meta, pour sa part, a régulièrement critiqué les initiatives d’Apple, alléguant qu’elles limitaient la concurrence et visaient à protéger son propre écosystème. Par le passé, Meta a même été accusée d’utiliser des pratiques controversées, comme le déploiement d’un VPN qui collectait les données des utilisateurs, ce qui avait conduit Apple à bannir cette application.

Que dit la DMA ?

Le Digital Markets Act impose aux grandes entreprises technologiques, identifiées comme des "gatekeepers", d'ouvrir leurs écosystèmes à des acteurs tiers sous peine de sanctions pouvant atteindre 10 % de leur chiffre d'affaires annuel mondial.



Cependant, la mise en œuvre de cette loi pose des questions complexes sur la légitimité des demandes et les risques potentiels pour les utilisateurs, notamment en ce qui concerne la protection de la vie privée. Apple a averti que céder à toutes les demandes de Meta pourrait compromettre la sécurité de son écosystème.



Ni Meta ni la Commission européenne n'ont encore répondu publiquement aux déclarations d'Apple. Cette situation illustre les défis croissants liés à la régulation des géants technologiques. L'UE doit trouver un équilibre entre concurrence et protection des utilisateurs. Apple souhaite préserver sa réputation en matière de confidentialité tout en respectant la législation, et Meta doit justifier ses demandes d'accès face à des accusations d'abus.