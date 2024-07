Apple Music est désormais mieux intégré aux lunettes Ray-Ban Meta

Écouter de la musique avec une paire de lunettes connectées ? C'est le futur que présente Meta à ses clients. Depuis un certain temps, le groupe de Mark Zuckerberg commercialise des lunettes (en partenariat avec Ray-Ban) qui proposent plusieurs fonctionnalités intéressantes à utiliser au quotidien. Alors qu'Apple Music est mis à disposition sur le système des Ray-Ban Meta, l'intégration est désormais plus complète, on vous explique tout !

Apple Music avec les commandes vocales

Les lunettes Ray-Ban Meta franchissent une nouvelle étape avec une intégration améliorée d'Apple Music. La dernière mise à jour publiée par Meta transforme complètement la façon dont les utilisateurs interagissent avec leur musique, elle introduit plus profondément le service de streaming d'Apple dans l'expérience des lunettes connectées.



Auparavant, les utilisateurs des lunettes devaient ouvrir manuellement l'application Musique sur leur iPhone pour accéder à leur contenu Apple Music. Avec la nouvelle mise à jour, les lunettes permettent une connexion directe à Apple Music, ce qui offre la possibilité de contrôler la lecture de musique depuis les lunettes, sans jamais avoir besoin de sortir l'iPhone de sa poche.

Les options de contrôle de la musique sont désormais plus intuitives et accessibles pour les abonnés Apple Music :

Commandes vocales : les utilisateurs peuvent lancer des commandes vocales en disant simplement "Hey Meta" pour jouer des chansons, des playlists, des albums, des stations ou rechercher des artistes spécifiques.

: les utilisateurs peuvent lancer des commandes vocales en disant simplement "Hey Meta" pour jouer des chansons, des playlists, des albums, des stations ou rechercher des artistes spécifiques. Gestes : un nouveau geste tactile est introduit, permettant aux utilisateurs de jouer leur station personnelle en touchant et tenant la branche de leurs lunettes (comme sur l'image ci-dessus).

Pour renforcer la confidentialité et la sécurité, Meta utilise l'API officielle d'Apple Music, ce qui veut dire que vos données personnelles et informations d'identifications ne sont pas partagées avec un tiers. C'est certes un détail, mais cela a son importance dans la stratégie de Meta avec ses lunettes connectées.



Au-delà de l'écoute musicale avec les deux haut-parleurs intégrés, les Ray-Ban Meta continuent d'offrir des fonctionnalités avancées telles que la capture de photos et vidéos avec une qualité très correcte, la diffusion en direct sur des réseaux sociaux comme Facebook et Instagram et la capacité de passer des appels.



Les Ray-Ban Meta sont disponibles à l'achat pour 329 euros avec une autonomie de 4 heures par cycle de charge et une mémoire fash de 32 Go. En France, aucun revendeur ne propose les lunettes connectées, il faut obligatoirement passer par le site officiel de Ray-Ban ou se rapprocher du marché de l'occasion où on peut en trouver à des prix un peu plus accessibles.