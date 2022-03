Les lunettes connectées de Facebook, Ray-Ban Stories, débarquent le 14 avril en France

À partir du 14 avril 2022, il sera possible de commander les Ray-Ban Stories en France. Ces lunettes connectées de Facebook permettent de prendre des photos, des vidéos ou encore passer des appels. Il faudra débourser pas moins de 329 € pour s'offrir le modèle le plus abordable.

Lunettes connectées : Snapchat va avoir un concurrent de taille en France

Si nous sommes toujours dans l'attente d'une annonce autour du casque AR/VR d'Apple ou encore des Apple Glasses, les concurrents ne perdent pas de temps à tel point que certains projets ambitieux sont déjà sur le marché.



Nous avons récemment parlé des Nreal, les premières vraies lunettes connectées mais les Ray-Ban Stories de Meta (Facebook) sont également de la partie. Cette paire de lunette connectée est sortie au mois de septembre 2021 mais était pour le moment exclusivement réservée à certains pays dont les USA, le Canada et le Royaume-Uni.



Une exclusivité en passe de se terminer car comme nous l'apprend la marque au travers d'un nouveau communiqué, quatre nouveaux pays vont accueillir les Ray-Ban Stories et bonne nouvelle, la France est dans la liste.



À partir d'aujourd'hui, l'Espagne, l'Autriche et la Belgique peuvent mettre en vente les Ray-Ban Stories. Pour ce qui est de la France, il faudra prendre son mal en patience et attendre le 14 avril 2022. Au niveau du prix, comptez 329 € pour le modèle de base.

Les Ray-Ban Stories nous rappellent grandement les Spectacles, les lunettes connectées de Snapchat. Lorsqu'elles seront sur votre visage, il sera possible de prendre des photos grâce aux deux objectifs 5 mégapixels intégrés et même de lancer une vidéo avec votre voix. Les commandes vocales seront en français. Il sera possible de faire un enregistrement vidéo de 30 ou 60 secondes en continu.



De plus, les haut-parleurs ainsi que le bouton de capture à trois microphones permettent de passer des appels sans même sortir votre téléphone de votre poche ou de votre sac. Avec l'application Facebook View, disponible sur iOS et Android, il sera facile d'importer, d'éditer et de partager les photos et vidéos vers votre téléphone et par la même occasion, sur les réseaux sociaux.



Meta propose au total trois paires différentes. Pour accompagner cette annonce, la marque annonce des nouveaux coloris et des nouveaux types de verres pour pousser la personnalisation des Ray-Ban Stories encore plus loin.