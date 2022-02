Nreal Air : les premières vraies lunettes connectées débarquent au Japon le 4 mars

Vous rêvez de voir des lunettes AR qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à une paire de lunettes classique ? Nreal l'a fait pour vous. À partir du 4 mars, la marque va commercialiser ses lunettes connectées au Japon et autant le dire tout de suite, on se rapproche de l'objet dont nous avons toujours rêvé.

Nreal Air : le futur avant l'heure

Si les vingt dernières années ont été celles de la démocratisation d'internet, les vingt prochaines seront à coup sûr celles de la démocratisation de la réalité virtuelle et augmentée (AR/VR). Cette technologie est censée être l'étape supérieure qui vous fait littéralement entrer dans vos écrans.

Pour ce faire, des sociétés comme Apple préparent des casques AR/VR mais d'autres solutions bien plus discrètes et transportables sont également en préparation. Nous parlons bien évidemment des fameuses lunettes connectées, celles que vous portez sur le visage comme des lunettes de soleil. Apple aussi est sur le coup des lunettes AR, mais pas avant un bon bout de temps...



Une prouesse technologique pour le moment difficilement réalisable même si la marque Nreal va tenter de nous contredire. À partir du 4 mars 2022, la société va commercialiser une paire de lunette AR baptisée Nreal Air au Japon. Les précommandes sont ouvertes et le prix sera de 39 800 yens (taxes incluses), soit l'équivalent de 300 €.

Difficile de faire la différence avec des lunettes de soleil



Les Nreal Air pourront se connecter à un smartphone et ainsi l'utilisateur aura le loisir de consommer des contenus multimédias comme s'il avait une télé devant les yeux. Que ce soit pour jouer aux jeux vidéo, regarder un film en streaming ou visionner des clips vidéo pendant votre session de sport, tout sera réalisable.



Au niveau des caractéristiques principales, on serait sur du Full HD 1080p en plus d'une FOV à 46 degrés pour un champ de vision agrandit et agréable de taille IMAX selon la marque. Certifié failbe lumière bleue et sans scintillement. Trois réglages de positions différents pour que la paire de lunette soit compatible avec tout le monde.

Il ne reste plus qu'à patienter jusqu'au 4 mars pour avoir les premiers retours de la part des utilisateurs via des vidéos sur le web. Espérons que la qualité d'image s'avère réellement identique à ce que nous montre la marque dans sa vidéo promotionnelle ci-dessous. Quoi qu'il en soit, c'est très prometteur.