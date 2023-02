Xiaomi dévoile ses lunettes connectées "Wireless AR Smart Glasses Discovery Edition"

Les Xiaomi Wireless AR Glass Discovery Edition seront commercialisées en titane avec trois tailles différentes pour convenir au petit et au gros nez. Aucune date de sortie ni tarification n'ont été communiquées par Xiaomi lors de la présentation au Mobile World Congress, peut-être un sous-entendu que le projet n'est pas encore totalement terminé et qu'il reste quelques détails à peaufiner .

Dès leurs disponibilités, des apps comme YouTube et TikTok seront accessibles, viendront après d'autres applications populaires comme Twitter, Instagram, WhatsApp, Google Chrome... Les lunettes connectées de Xiaomi proposeront la reconnaissance gestuelle avec une caméra AON ce qui permettra une interaction très poussée lors de la navigation dans les applications.

Au cours des premières heures du MWC, Xiaomi a dévoilé de nouvelles lunettes connectées, baptisées "Wireless AR Smart Glasses Discovery Edition" . Alors que les rumeurs autour des lunettes connectées d'Apple se multiplient depuis plusieurs années, Xiaomi a réussi à sortir ses propres lunettes en réalité augmentée avant le géant californien. Cette nouvelle annonce de la firme chinoise confirme sa volonté et son ambition de se faire une place sur le marché des technologies portables, un secteur compliqué où la concurrence est particulièrement agressive en termes d'innovation.

Le Mobile World Congress 2023 a officiellement démarré, parti pour durer plusieurs jours, ce grand salon professionnel consacré à l'industrie des technologies mobiles a pour objectif de révéler les avancées de demain. Dès les premières heures de l'événement, on a pu retrouver une annonce majeure. Celle-ci nous vient directement de l'entreprise chinoise Xiaomi qui a frappé on gros coup dans l'univers de la réalité augmentée !

