Les premières livraisons de casques AR/VR d’Apple retardées au second semestre 2023

La commercialisation du casque AR/VR d'Apple, dont on parle depuis longtemps, pourrait être retardée jusqu'à la seconde moitié de 2023 en raison de "problèmes liés au logiciel", selon les dernières informations partagées aujourd'hui par l'analyste Ming-Chi Kuo. Une énième mauvaise nouvelle pour les clients qui attendent la vision d’Apple sur le metaverse.

Ming-Chi Kuo a déclaré que les expéditions de masse de composants pour le casque sont toujours susceptibles de commencer au cours du premier semestre 2023, mais il pense que les expéditions du produit final assemblé pourraient ne pas commencer avant le second semestre de l'année prochaine. Ce retard pourrait entraîner le lancement du casque à la rentrée scolaire 2023, même si Apple l'annonce plus tôt dans l'année.

La WWDC 2023 en juin serait un moment opportun pour le constructeur américain qui, en plus du casque lui-même, devrait présenter le SDK permettant aux développeurs de créer des applications AR/VR pour l'appareil.

Kuo a précédemment affirmé qu'Apple prévoyait de dévoiler le casque lors d'un keynote en janvier 2023 et de commencer les expéditions de masse au deuxième trimestre de 2023. Kuo ne sait pas si le retard entraînerait le report de l'annonce de janvier, mais il a fait remarquer qu'une période trop longue entre un événement médiatique et les expéditions de masse peut nuire aux ventes. Surtout, les concurrents peuvent en profiter pour s’en inspirer et essayer de doubler la société la plus valorisée au monde.

(7/8)

The mass shipment schedule of components is still likely 1H23/2Q23, but due to postponed mass shipment schedule of the end product, Apple MR headset shipment forecast in 2023 will likely be less than 500k units, which is lower than the market consensus of 800k-1,200k units.