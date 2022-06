Le casque AR/VR d'Apple sortira probablement en janvier 2023 d'après Kuo

Dans un précédent tweet, le célèbre analyste Ming-Chi Kuo avait déclaré avoir obtenu l'information que le casque AR/VR d'Apple pourrait sortir au cours du second trimestre de 2023. Cependant, la source qui a informé notre cher analyste semble bien plus optimiste aujourd'hui, le casque serait "probablement" disponible dès le mois de janvier 2023, soit juste après Noël !

"Apple changera la donne pour les casques"

D'après sa dernière déclaration, Ming-Chi Kuo estime qu'Apple pourrait arriver bien plus tôt que prévu sur le marché de la réalité virtuelle et réalité augmentée avec un casque haut de gamme.

Dans un rapport détaillé, Kuo explique à quel point on retrouve une faible concurrence dans le secteur, qui peine à décoller. Meta ne cesse de vendre à perte des casques, l'entreprise de Mark Zuckerberg ayant même décidé de ralentir l'investissement dans les activités de réalité virtuelle.



L'analyste soupçonne que Meta réduirait ses investissements à court terme pour se recentrer sur son principal modèle économique. La publicité alimentée par le réseau social Facebook est une cause d'inquiétude pour le groupe, en partie à cause de la politique de confidentialité d'Apple sur l'iPhone avec le fameux système anti-pistage ATT apparu sur iOS 14.5. Apple devrait en profiter pour mener cette nouvelle bataille technologique.

En outre, la vaste demande potentielle sur le marché chinois et l'AR/MR d'Apple, qui sortira probablement en janvier 2023, favoriseront également la poursuite de la croissance rapide du secteur des casques.

On pensait initialement que le casque de réalité mixte d'Apple serait lancé en 2022, mais les divers problèmes matériels et logiciels ont nécessité plus de temps de développement.

Un game changer dans l'industrie

Kuo dit que la société de Tim Cook devait jouer le rôle de "gamer changer pour l'industrie des casques".

Bien qu'Apple ait répété à plusieurs reprises qu'elle se concentrait sur la réalité augmentée, je pense que la RA/MR d'Apple prenant en charge la vidéo see-thru pourrait également offrir une excellente expérience immersive. Par conséquent, le lancement de la AR/MR d'Apple stimulera davantage la demande de jeux immersifs/divertissements multimédias.

L'analyste poursuit en décrivant le casque d'Apple comme "le produit le plus compliqué qu'Apple ait jamais conçu", ce qui n'est pas peu dire pour la société de l'iPhone.



Enfin, Ming-Chi Kuo prédit que les concurrents d'Apple imiteront la conception du casque de réalité mixte de la société et feront ainsi progresser l'ensemble du secteur, notamment sur la question du prix. On parle tout de même d'un appareil vendu au moins 2000$ dans sa première version. Et d'ici 2024, la firme doit présenter ses Apple Glass, des lunettes de réalité augmentée plus légère et capable de remplacer l'iPhone d'ici dix ans.