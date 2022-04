Le casque de réalité mixte d'Apple devrait être annoncé au premier trimestre de 2023

Les rumeurs ne cessent d'en parler, Apple va bientôt sortir un casque mélangeant la réalité augmentée et la réalité virtuelle, cependant le développement du produit aurait pris plus de temps que prévu, ce qui explique pourquoi en 2022 nous n'avons toujours aucune annonce officielle.

Une sortie début 2023 pour un analyste

Depuis son existence, Apple a révolutionné bien des secteurs, ça a été le cas des smartphones, des ordinateurs, des montres connectées, des tablettes... Et ce sera bientôt le cas des casques qui proposent une expérience en réalité augmentée et virtuelle.

Selon les récentes déclarations de l'analyste Jeff Pu du Haitong International Securities, le casque d'Apple va prochainement voir le jour, mais le projet qui est toujours en cours aurait pris un peu de retard.



S'il est impossible de savoir sur quoi Apple rencontre des difficultés pour son premier casque de réalité mixte, Jeff Pu explique que ce retard qui s'est accumulé avec le temps devrait provoquer une annonce officielle au cours du premier trimestre de 2023. Le géant californien fera probablement un « One More Thing » dans le cadre de son traditionnel Apple Event qui a maintenant lieu tous les mois de mars.

Toujours d'après l'analyste, le démarrage du casque AR/VR d'Apple devrait se faire tout en douceur avec la production et la commercialisation de seulement 1 à 1,5 million d'unités. Apple ne souhaite pas produire en masse dès le début, cependant les plans pourraient rapidement changer si la demande devenait extrêmement forte comme l'entreprise le connait au lancement d'un nouvel iPhone.



Le rapport explique également que le casque de réalité mixte d'Apple devrait être composé de plus de 10 capteurs avec plusieurs caméras qui communiqueront toutes entre elles pendant l'utilisation. Sunny Optical, Will Semi et Sony seront probablement les trois partenaires qui auront le plus de demandes en ce qui concerne la fourniture des composants. On parle également d’écrans 8K.



Jeff Pu mentionne aussi une différence conséquente par rapport aux modèles concurrents : l'intégration d'une puce conçue en interne, celle-ci se concentrera sur la performance du casque. Après la série AX sur les iPhone et iPad ainsi que la série MX sur les Mac, on peut s'attendre à un nouveau type de puce dédiée à la réalité augmentée et à la réalité virtuelle. Le tout sous rOS.

Que disent les analystes ?

L'analyste Pu entre en contradiction avec les autres analystes. Pour le célèbre Ming-Chi Kuo, le casque d'Apple sera prêt pour les fêtes de fin d'année 2022, cependant il sera disponible en quantité extrêmement limitée. Autrement dit, si vous ne passez pas par les précommandes, ce sera quasiment impossible d'en avoir un sous le sapin de Noël.

Pour le journaliste de Bloomberg, Mark Gurman, on obtient des informations pour le moins imprécises, il parle d'une annonce et d'une commercialisation entre l'automne 2022 et l'été 2023.

Le point commun entre toutes ces annonces, c'est qu'on ne devrait plus attendre encore très longtemps avant de pouvoir profiter de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle dans l'écosystème Apple.



