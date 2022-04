Le casque AR/VR d’Apple en partie présenté avec iOS 16 ?

Si la WWDC 2022 approche à grand pas avec la présentation des nouveautés logicielles comme iOS 16, watchOS 9 et MacOS 13, Apple devrait lever le voile sur de nouveaux Mac, mais aussi nous parler du tant attendu casque de réalité mixte. C’est ce que nous dit, une fois de plus, le journaliste Mark Gurman dans sa newsletter "Power On", Apple devrait amorcer l’introduction d’un tout nouveau produit dans sa gamme.

Le casque Apple lancé en deux temps ?

Annoncé de longue date, le casque Apple était initialement prévu pour être présenté sur scène à la WWDC 2022. Mais comme vu récemment, le développement de l’appareil n’est pas encore achevé (cause de surchauffe ?) et la firme n’aurait pas d’autre choix que de repousser le lancement à fin 2022 voire 2023. Pour préparer le terrain et faire patienter les fans, tout cela pourrait se passer en deux temps.

Pour autant que je sache, une présentation complète du casque de réalité mixte est probablement toujours hors de question en juin, mais on me dit que les versions bêta d'iOS 16 - nom de code Sydney - sont pleines de références au casque et à ses interactions avec l'iPhone.



Cela indique que le casque sera lancé pendant le cycle d'iOS 16, qui démarre en juin et durera jusqu'à l'arrivée d'iOS 17 à l'automne 2023. Mais cela peut également suggérer qu'Apple pourrait présenter en avant-première certains de ses prochains logiciels de réalité augmentée et virtuelle plus tôt. Peut-être pourrions-nous même avoir un aperçu du rOS du casque, abréviation de reality operating system.

Une bonne nouvelle pour tous ceux qui sont impatients de découvrir le casque d’Apple qui prévoit d’offrir une expérience premium avec deux écrans 8K OLED, de nombreux capteurs, ainsi qu’une intégration profonde avec l’iPhone. En revanche, l’appareil ne sera pas donné avec probablement 2000€ minimum. Une version plus légère et plus aboutie arriverait en 2024 ou 2025 sous la forme de lunettes nommées Apple Glass.