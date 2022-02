Des écrans micro-OLED sur le casque Apple et des hologrammes chez Samsung

La dernière rumeur en date confirme à nouveau que le casque de réalité mixte d'Apple sera équipé d'écrans micro OLED avancés. Comme le rapporte le journal coréen ET News, cette technologie d'affichage est plus fine et plus économe en énergie, deux points très importants pour ce type d'appareil.

Des écrans micro-OLED fournis par TSMC

Les écrans micro-OLED sont construits directement sur des tranches de semi-conducteurs plutôt que sur un substrat en verre, ce qui permet d'obtenir des écrans plus fins, plus légers et plus économes en énergie. Ils permettent d'obtenir des pixels de l'ordre de 4 à 20 micromètres, contre 40 à 300 micromètres pour les panneaux OLED standard. Les écrans micro-OLED ont un temps de réponse beaucoup plus rapide de l'ordre de la microseconde, ce qui les rend plus adaptés aux applications de réalité augmentée (AR) et de réalité virtuelle (VR).



Selon un rapport de The Elec de l'année dernière, le casque d'Apple pourrait être équipé d'écrans micro OLED à haute résolution jusqu'à 3 000 pixels par pouce. Le très perspicace analyste Ming-Chi Kuo a également déclaré que les écrans micro OLED faciliteraient l'expérience de la réalité virtuelle à travers le casque, ainsi que la réalité virtuelle immersive.



Le média taïwanais qui rapporte la nouvelle affirme que les écrans micro OLED seront fournis par TSMC, le fournisseur de toutes les puces des séries A et M utilisées dans les appareils d'Apple. Nikkei a précédemment affirmé qu'Apple s'est associé à TSMC pour développer des écrans micro OLED "ultra-avancés" pour les "prochains appareils de réalité augmentée" dans une installation secrète à Taiwan. D'un autre côté, d'autres rapports provenant du Japon et de l'analyste Ross Young, spécialiste des écrans, ont toujours affirmé qu'Apple utiliserait des écrans micro OLED de Sony, plutôt que de TSMC.



Ross Young, qui a su prédire les changements des iPhone 12, iPhone 13 et iPad mini 6, a déclaré que le casque d'Apple comportera deux écrans micro OLED de Sony et un panneau AMOLED.



Les casques VR modernes n'utilisent pas la technologie AMOLED car la densité de pixels est trop faible, il est donc possible qu'Apple l'utilise pour la vision périphérique à faible résolution ou sur l'extérieur de l'appareil. ET News a également réitéré l'affirmation serait équipé de la puce M1 ou d'une variante de celle-ci.

Un casque AR holographique chez Samsung ?

Enfin, ET News affirme que Samsung prévoit de lancer un appareil AR doté de la technologie "hologramme" et d'une puce Exynos. Pour mémoire, Samsung aurait pris beaucoup de retard dans la commercialisation des appareils de réalité augmentée et de réalité virtuelle, en partie à cause de son "obsession" pour les smartphones pliables. Samsung serait maintenant en train de co-développer son dispositif de réalité augmentée avec Microsoft et DigiLens. L'appareil aurait atteint le stade du prototypage et la société serait en train de réfléchir à des dates de lancement potentielles.



Du côté d'Apple, l'idée serait toujours de présenter le premier casque fin 2022, avec une commercialisation dans la foulée, au maximum dans la première partie de 2023. Ensuite, la firme lancerait des Apple Glass, des lunettes plus fines d'ici 2025.