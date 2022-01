Samsung a pris un retard conséquent sur Apple et son casque AR/VR

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

AR/VR

Alban Martin

Le concurrent principal d'Apple sur l'iPhone, Samsung, a pris un retard considérable dans la course à la commercialisation des appareils de réalité augmentée (AR) et de réalité virtuelle (VR), en partie à cause de son "obsession" pour les smartphones pliables, rapporte le Korea Herald.

Samsung pourra-t-il refaire son retard sur le metaverse ?

Vous l'aurez probablement remarqué, Apple, Microsoft, Meta et Sony ont tous annoncé des produits, déjà disponibles ou à venir, qui tirent partie de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle dans le cadre d'investissements massifs. Mais chez Samsung, aucune nouvelle à ce propos, ce que nous explique Kim Gwang-soo, analyste chez eBest Investment and Securities :

Les grandes entreprises technologiques, plutôt que les fabricants de smartphones, sont à la tête des appareils XR parce qu'elles ont le contenu et les plateformes nécessaires. Google a un système d'exploitation Android, Microsoft a la Xbox et Sony a la PlayStation. Il est risqué pour Samsung de lancer des appareils XR, elle n'a donc pas d'autre choix que de s'en tenir aux smartphones pliables.

La croissance de l'activité smartphone de Samsung a ralenti à seulement 0,9 % en glissement annuel, mais l'entreprise reste attachée au potentiel des appareils pliables pour relancer la dynamique. Les actionnaires du constructeur coréen seraient préoccupés par cette obsession apparente pour les appareils pliables, qui détourne l'attention de l'entreprise de la nécessité de concurrencer les futurs appareils AR et VR de ses principaux rivaux.

Concept de casque d'AR d'Apple par Ian Zelbo



Les données du marché indiquent que le marché des appareils AR et VR sera multiplié par dix au cours des trois prochaines années, pour atteindre une valeur de 300 milliards de dollars en 2024, soutenue par plus de 70 millions d'appareils. À long terme, ces appareils devraient remplacer partiellement les PC et les smartphones, devenant ainsi des appareils informatiques grand public. Par exemple, on dit qu'Apple prévoit que ses Apple Glass remplaceront l'iPhone dans dix ans.



Les spécialistes du secteur affirment que même si Samsung développe ses propres appareils de réalité mixte, il lui manque le contenu et la plateforme nécessaires pour créer un écosystème cohérent et attrayant, comme ce que peut faire Apple. Pour tenter de rattraper son retard dans la course à la pénétration du marché, Samsung a investi tardivement dans DigiLens, une startup californienne qui fabrique des lunettes de RA.



Pour rester pertinent, les observateurs estiment que Samsung pourrait avoir besoin de trouver un partenaire disposant déjà d'un contenu ou d'une plateforme en échange de son expertise en matière de puces, à l'instar de la relation entre Qualcomm et Microsoft. Qualcomm s'est associé à Microsoft pour pénétrer cet espace, grâce à son expérience dans le développement de puces spécifiquement destinées à ce type d'appareils. Qualcomm développe actuellement une puce de réalité augmentée pour les lunettes de réalité augmentée de Microsoft et l'aide à obtenir un design plus fin et plus léger en réduisant les besoins énergétiques de la puce. Samsung pourrait chercher à conclure un accord similaire avec une autre partie prenante.



Le rapport cite l'annonce récente du PSVR2 de Sony et du casque MeganeX de Panasonic au CES 2022 comme exemples des progrès des concurrents de Samsung. Pendant ce temps, Meta travaille sur un nouveau casque VR haut de gamme avec un ensemble de capteurs pour le suivi des expressions faciales, qui devrait être lancé cette année. Apple aurait l'intention d'annoncer un casque de réalité mixte dès cette année, doté d'un design léger, d'un processeur comparable au M1 Pro, d'écrans Micro OLED 4K, d'un suivi des mouvements, et plus encore, mais un rapport récent affirme que l'appareil pourrait maintenant être retardé jusqu'à l'année prochaine. Et surtout, on dit qu'Apple ne veut pas du métavers, se concentrant donc sur une réalité mixte.