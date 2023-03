Samsung développe un écran OLEDoS pour le casque XR d'Apple

En septembre 2022, nous rapportions que les fournisseurs d'Apple, Sony, LG et Samsung, travaillaient sur des écrans OLED pour le futur casque de réalité mixte. Plus exactement, ce sont des écrans OLEDoS qui ont été prévus dans la première génération du casque AR/VR d'Apple, dont la présentation doit intervenir dans les mois qui suivent. Sony et LG devraient être les premiers fournisseurs d'Apple pour la nouvelle génération d'écrans, avec Samsung qui pourrait se joindre à eux par la suite. Depuis plusieurs mois, nous savons que les dalles afficheront une résolution très élevée de 3 500 PPI pour un rendu ultra réaliste en réalité augmentée, comme en réalité virtuelle.

Un troisième fournisseur pour Apple

À l'heure actuelle, Sony et LG devancent Samsung qui, selon The Elec, travaille avec APS Holdings pour développer un masque métallique fin (FMM) de 3 500 PPI utilisé pour fabriquer des OLED sur des plaquettes de silicium (OLEDoS) destinées aux casques XR.

Samsung Display développe un OLEDoS RVB. Il est probable qu'elle soit en pourparlers avec APS Holdings pour une collaboration avec un FMM de 3 500ppi, car c'est la résolution souhaitée par ses clients potentiels.

Par le passé, Apple avait déjà fait des demandes de ce type à Samsung et LG, demandant initialement à ses deux fournisseurs de panneaux d'affichage de développer un OLEDoS de 2800ppi, avant d'augmenter la résolution requise à 3 500ppi. Certainement que les tests internes de la société dirigée par Tim Cook ont conclu qu'il fallait augmenter la qualité d'affichage pour ne pas décevoir les futurs clients.



APS Holdings utilise une méthode de modelage au laser pour réaliser les trous sur son FMM, contrairement à la méthode de gravure largement utilisée. APS révèle également qu'elle peut produire des dalles à ultra-haute résolution de 4 000 ppi, ainsi que des affichages microLED, ce que souhaite Apple pour sa future Apple Watch Ultra.



Le casque AR/VR sera probablement présenté en juin prochain lors de la WWDC 23, avec un lancement plus tard dans l'année à un prix prohibitif (environ 3000 $).