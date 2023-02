Le casque AR/VR d'Apple finalement présenté à la WWDC en juin ?

Bloomberg vient d'affirmer que le casque AR/VR d'Apple est une nouvelle fois retardé. L'ambition avril 2023 se transforme en juin 2023. Une présentation à la WWDC selon le journal américain.

It's complicated

Selon un nouveau rapport de Bloomberg, la sortie du futur casque AR/VR d'Apple ne serait plus calée au mois d'avril, mais reportée au mois de juin. Un retard de deux mois qui permettrait à la pomme de présenter son nouveau bébé via sa WWDC.



Comme indiqué dans de nombreux précédents articles, la création de ce produit n'a pas été de tout repos. Encore à l'heure actuelle, "Apple Reality Pro" est être un projet en cours de développement qui a du mal à trouver sa fin.

Une fois de plus, les problèmes matériels et logiciels semblent être la cause principale de ce report. D'ailleurs, il est tout à fait envisageable que la présentation soit une nouvelle fois repoussée à plus tard dans l'année étant donné que ce n'est pas la première fois.



Pour rappel, le premier modèle qui sera dévoilé par Apple devrait être un 'produit de niche" vendu aux alentours de 3 000 $. Un prix qui ne permettrait pas de l'installer dans de nombreux foyers à travers le monde.



Néanmoins, une fois le lancement effectué, le géant américain compterait accélérer la cadence pour rapidement proposer une version plus abordable. Il est vrai que l'attente autour de ce produit est interminable, mais n'oublions pas qu'on annonce une révolution à la hauteur de l'iPhone en son temps.