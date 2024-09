Pas de Mac, AirPods ou Apple TV présentés à la WWDC 24

Si vous pensiez que la WWDC 24 serait l'occasion de découvrir, outre les mises à jour majeures comme iOS 18, de nouveaux appareils, vous allez être déçu. Selon Mark Gurman, de Bloomberg, Apple n'aurait prévu aucune annonce matérielle lors du keynote d'ouverture du 10 juin. Pas de Mac, ni d'AirPods ou encore d'Apple TV.

Pas de nouveautés matérielles

Voici ce qu'on lire sa lettre dominicale "Power On" d'hier soir :

Il n'y a pas de matériel prévu pour être annoncé à la WWDC, à moins qu'Apple ne prévoie de manière inattendue un nouvel appareil lancé plus tard (pour être clair : je ne m'y attends pas).

Certaines rumeurs ont évoqué l'arrivée de nouveaux Mac Studio M3 Max/Ultra, Mac Pro M3 Ultra, Apple TV 4K de 4ème génération et autre AirPods 4. Mais notre confrère n'a pas eu la moindre remontée à ce sujet. Pour lui, tout a été décalé.

Notamment, Gurman affirme qu'un nouveau modèle d'Apple TV "n'est pas imminent", alors qu'il avait précédemment rapporté que Tim Cook visait à sortir une nouvelle box au cours du premier semestre 2024. L'Apple TV 4K actuelle a été lancée en octobre 2022.



La date de lancement d'une Apple TV est d'ailleurs difficile à prédire, les précédents modèles ayant été annoncées à des moments différents de l'année :

Apple TV 4K de troisième génération : octobre 2022

Apple TV 4K de deuxième génération : avril 2021

Apple TV 4K de première génération : septembre 2017

Apple TV HD : septembre 2015

Apple TV de troisième génération : Mars 2012

En revanche, nous savons à peu près ce que seront les changements de la prochaine Apple TV 2024. La box sera dotée d'un processeur plus rapide que l'actuelle puce A15 Bionic, et son prix sera encore plus bas. Ming-Chi Kuo a suggéré que le prix de départ de la future Apple TV pourrait être de 99 dollars aux États-Unis, contre 129 dollars actuellement. En France, elle est à 169 euros. On peut donc parier sur un prix de 129 ou 139 euros.



Le reste ne devrait pas évoluer, bien que Gurman avait un temps évoqué une caméra intégrée. tvOS 17 a ajouté une application FaceTime à l'Apple TV, permettant aux utilisateurs de passer des appels vidéo sur le téléviseur. Sauf qu'à date, cela nécessite actuellement d'utiliser la caméra arrière d'un iPhone ou d'un iPad.