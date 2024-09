La WWDC 24 d'Apple aurait lieu du 3 au 7 juin (màj : 10 juin)

Cette année se tiendra la 35e édition de la Worldwide Developers Conference d'Apple, très certainement en juin prochain. Si nous n'en sommes pas encore là, la firme a l'habitude de prévenir les développeurs en mars-avril. De quoi leur permettre de s'organiser pour venir assister au keynote d'ouverture et aux sessions techniques. Voici les dates à retenir, en attendant l'officialisation.



: finalement la WWDC 24 commencera le 10 juin.

L'annonce de la WWDC 2024

Apple devrait annoncer la date de sa WWDC 24 dans les quinze prochains jours, si l'on en croit les années précédentes. En effet, Apple a annoncé sa conférence développeurs aux dates suivantes :

2023 - mercredi 29 mars

2022 - mardi 5 avril

2021 - mardi 30 mars

2020 - vendredi 13 mars

2019 - jeudi 14 mars

2018 - mardi 13 mars

2017 - jeudi 16 février

2016 - lundi 18 avril

2015 - mardi 14 avril

2014 - jeudi 3 avril

Nous devrions avoir un communiqué entre le 26 mars et le 9 avril cette année.

Les dates de la WWDC

Si vous nous suivez depuis l'avènement de l'iPhone, vous savez qu'Apple tiens généralement ses WWDC début juin. La semaine la plus probable est celle du 3 au 7 juin, bien que l'entreprise dirigée par Tim Cook puisse choisir la suivante, du 10 au 14 juin.



Les années précédentes, les WWDC se sont déroulées :

2023 - du 5 au 9 juin

2022 - du 6 au 10 juin

2021 - du 7 au 11 juin

2020 - du 22 au 26 juin

2019 - du 3 au 7 juin

2018 - du 4 au 8 juin

2017 - du 5 au 9 juin

2016 - 12 juin au 17 juin

2015 - 8 juin au 12 juin

2014 - du 2 au 6 juin

Nouveautés logicielles à la WWDC 24

Aucune surprise n'est attendue de ce côté-là, avec la première bêta proposée aux développeurs pour les systèmes iOS 18, iPadOS 18, macOS 15, watchOS 11, tvOS 18, HomePodOS 18 et visionOS 2. Apple présentera toutes les nouveautés majeures, et introduira son cycle de bêta pour terminer avec les versions finales en septembre-octobre.



Cette année, iOS 18 devrait être une mise à jour historique, avec une bonne dose d'IA à tous les niveaux. Apple a investit lourdement dans l'intelligence artificielle avec des rachats d'entreprises et la publication de plusieurs modèles LLM et autres méthodes et outils. On attend également l'arrivée du RCS pour mieux communiquer avec Android depuis iMessage.

Nouveautés matérielles à la WWDC 24

Côté matériel, on peut s'attendre à de nouveaux Mac comme le Mac mini M3, le Mac Studio M3 Max / Ultra et le Mac Pro M3 Max. Mais Apple pourrait aussi introduire un iPad 11, des AirPods 4 ou encore un nouveau HomePod mini 2.