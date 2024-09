La liste des iPhone et iPad compatibles avec iOS 18

Et si iOS 18 ne laissait aucun iPhone sur le bord de la route ? La dernière rumeur en date nous explique que le prochain système d'exploitation sera toujours compatible avec l'iPhone XR et l'iPhone XS, soit la puce A12 et supérieure. Pour mémoire, iOS 17 avait mis au placard l'iPhone X.



De son côté, iPadOS 18 serait un peu plus exigeant, avec plusieurs tablettes oubliées.



: à quelques heures du keynote WWDC, une nouvelle fuite confirme la liste des appareils compatibles vue précédemment.

iOS 18

Un message sur X, repéré par Aaron Perris puis supprimé, a listé les appareils compatibles avec la future mise à jour majeure d'Apple.



Si cette rumeur est exacte, iOS 18 serait compatible avec les mêmes modèles d'iPhone qu'iOS 17, soit :

iPhone 16

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2ème génération)

iPhone SE (3e génération)

Il faudra attendre juin prochain pour en avoir le coeur net, Apple devant annoncer iOS 18 lors de sa conférence annuelle des développeurs WWDC 24. La version finale arrivera en septembre, avec une bonne dose de nouveautés comme un design repensé et inspiré de visionOS, des fonctionnalités d'IA générative pour Siri et d'autres applications, la prise en charge de RCS dans l'application Messages et plus encore.

iPadOS 18

De son côté, iPadOS 18 ne sera pas aussi clément et ne prendra plus en charge les modèles d'iPad équipés de la puce A10X Fusion, selon un message posté aujourd'hui sur X par un compte privé qui a l'habitude de partager les numéros de build des prochaines mises à jour d'iOS et d'iPadOS.



En clair, iPadOS 18 ne serait pas compatible avec la première génération d'iPad Pro de 10,5 pouces ou la deuxième génération d'iPad Pro de 12,9 pouces sortis en 2017. Il en va de même pour les tablettes équipées de la puce A10 Fusion standard, soit les iPad de sixième et septième génération. Cela semble plutôt logique, bien que l'iPhone X aurait pu être de la partie avec sa puce A11.



Si cette rumeur est exacte, iPadOS 18 serait compatible avec les modèles d'iPad suivants :

iPad Pro 2018

iPad Pro 2020

iPad Pro M1

iPad Pro M2

iPad Air 4

iPad Air 5

iPad mini 5

iPad mini 6

iPad 8

iPad 9

iPad 10

Apple devrait annoncer iPadOS 18 aux côtés d'iOS 18, avec la plupart des mêmes nouveautés.