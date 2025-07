Les nouveautés du Lockscreen sur iOS 26

iOS 26 apporte un vent de fraîcheur au Lockscreen avec un design repensé, des animations dynamiques et de nouvelles options de personnalisation. Voici un tour d’horizon des nouveautés sur l’écran verrouillé.

iOS 26 : le Lockscreen fait peau neuve

Avec iOS 26, Apple apporte une refonte visuelle majeure du Lockscreen. L’expérience de l’écran verrouillé devient plus immersive et raffinée, grâce notamment à l’introduction du style Liquid Glass. Ce nouveau design, visible sur l’heure, les widgets, les boutons et les notifications, donne une impression de matière fluide et brillante, comme une surface en verre liquide. En inclinant légèrement l’iPhone, un subtil effet de reflet ou de scintillement apparaît, ajoutant de la profondeur et du dynamisme à l’interface.

L'heure devient transparente et flexible

L’heure profite particulièrement de cette évolution. Elle peut désormais être affichée en Liquid Glass, bien que cette option soit pour l’instant réservée à la première typographie disponible. Il est probable qu’Apple étende cette fonctionnalité à d’autres styles d’écriture d’ici la version finale d’iOS 26. En parallèle, l’heure devient aussi plus flexible : elle peut s’étirer et s’adapter en temps réel au fond d’écran choisi, pour une intégration plus fluide et personnalisée.

Des widgets en haut et en bas

Autre nouveauté marquante : la disposition des widgets. Jusqu’ici, ils restaient fixés sous l’heure, mais iOS 26 introduit une nouvelle logique d’organisation. Si l’on choisit d’agrandir l’heure, les widgets basculent automatiquement vers la partie inférieure de l’écran verrouillé, offrant un agencement plus équilibré et plus lisible, sans sacrifier l’esthétique.

Fond d'écrans 3D

Comme à son habitude, Apple propose également un nouveau fond d’écran officiel pour accompagner la sortie d’iOS 26. Mais cette année, une nouveauté s’invite avec les fonds d’écran personnels : un effet spatial 3D dynamique permet de faire “bouger” l’image simplement en inclinant le téléphone, rendant le fond d’écran vivant et réactif. Ce détail visuel crée une vraie sensation de profondeur et contribue à renforcer le plaisir d’utilisation.

L’effet 3D sur les photos du lockscreen est vraiment sympa avec le liquid glass d’iOS 26 ! pic.twitter.com/a7G88qzCce — iPhoneSoft.fr (@iphonesoft_fr) June 11, 2025

Apple Music

Enfin, Apple Music bénéficie aussi d’un lifting sur le Lockscreen. Les pochettes d’albums animées sont désormais visibles directement sur l’écran verrouillé, dans un style fluide et en temps réel, comme si vous étiez dans l’app elle-même. Une expérience visuelle plus riche pour accompagner votre écoute. Également disponible pour les autres services de streaming musicaux.

Disponible en septembre

iOS 26 sera disponible pour tous en septembre, en même temps que la sortie des iPhone 17. Une mise à jour majeure à surveiller de près pour tous les amateurs de personnalisation et de design haut de gamme. Selon nous, la version finale sera publiée le 15 septembre.