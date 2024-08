tvOS 18 permettra d'ouvrir des liens web sur l'iPhone ou l'iPad

Malgré toutes les capacités de l'Apple TV, tvOS ne dispose toujours pas de navigateur web intégré comme Safari. Cela empêche notamment les développeurs d'intégrer facilement des liens externes dans leurs apps. Mais cela devrait bientôt changer avec tvOS 18, qui implémente une astucieuse fonctionnalité d'ouverture de liens sur un appareil iOS à proximité.

Un aperçu avec les vidéos immersives Apple Vision Pro

C'est Sigmund Judge qui a repéré cette nouveauté, implémentée pour l'instant dans les vidéos immersives destinées à l'Apple Vision Pro sur l'app Apple TV. Ces vidéos en 3D à 180° en 8K ne sont visionnables qu'avec le casque Vision Pro, mais Apple en fait la promotion sur l'Apple TV pour présenter son casque de réalité mixte.

Dans la description de ces vidéos immersives, un nouveau bouton permet d'en savoir plus sur Vision Pro. Mais au lieu d'ouvrir la page web directement sur l'Apple TV, tvOS 18 transfère le lien via AirDrop vers l'iPhone ou l'iPad de l'utilisateur. Un aperçu du lien s'affiche, indiquant qu'un appareil iOS à proximité l'a reçu et ouvert dans Safari.

Bientôt des liens partagés depuis toutes les apps tvOS ?

Pour l'instant, cette fonctionnalité d'ouverture de liens sur un appareil iOS proche semble limitée à ces vidéos immersives. Mais on peut imaginer qu'Apple l'étendra à l'ensemble du système, permettant aux développeurs d'intégrer des liens externes dans leurs apps tvOS.

Les utilisateurs pourraient ainsi facilement partager sur iPhone ou iPad du contenu qu'ils regardent ou écoutent sur leur Apple TV. Cela comblerait une lacune de tvOS et renforcerait l'intégration entre les différents appareils Apple. De quoi rendre l'expérience Apple TV encore plus pratique et interconnectée.

En attendant d'en savoir plus, tvOS 18 apportera de nombreuses autres nouveautés, comme le support du format 21/9, les sous-titres intelligents, une app Fitness+ remaniée ou encore de nouveaux fonds d'écran.