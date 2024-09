Voici les nouveautés de tvOS 18 pour l'Apple TV et HomeKit

Depuis des années, Apple délaisse quelque peu tvOS, au profit des autres systèmes comme iOS, iPadOS, watchOS, macOS et visionOS.



Après avoir apporté FaceTime sur Apple TV et une nouvelle interface pour l'application TV l'an dernier, Apple lance tvOS 18 avec notamment « InSight », une fonctionnalité vous aide à trouver plus d'informations sur tous les acteurs et toutes les chansons de l'émission ou du film Apple TV+ que vous êtes en train de regarder.

Les principales nouveautés de tvOS 18

InSight

Parmi les nouvelles fonctionnalités « InSight », qui s'apparente à X-ray d'Amazon Prime Video, mais pour les contenus originaux d'Apple. InSight affiche des métadonnées sur la scène en cours, lorsque vous mettez le film ou l'émission en pause, pour les contenus pris en charge. InSight affiche la liste des acteurs et la bande-son en cours, avec un lien direct vers Apple Music. InSight sera disponible dans l'application TV sur tvOS et dans l'application TV sur iPhone et iPad.

Format cinéma

Pour la vidéo, Apple prend désormais en charge les projecteurs 21:9 pour la première fois. De quoi ravir les amateurs de cinéma.

Dialogues pour tous

Pour l'audio, Apple améliore également sa fonction "Dialogues améliorés" avec l'apprentissage automatique pour améliorer l'isolation de la voix. L'amélioration des dialogues n'était auparavant disponible que lors de l'utilisation de l'Apple TV avec HomePod. Le filtre audio sera également désormais disponible lors de l'utilisation d'enceintes TV, de récepteurs ou d'une sortie audio Bluetooth.

Sous-titres

Avec la nouvelle version de tvOS, les sous-titres seront également activés automatiquement à des moments pertinents, comme lorsque le volume du film est coupé ou que vous revenez dix secondes en arrière pour rejouer la scène.

Economiseurs d'écran

tvOS 18 proposera également un ensemble amélioré d'économiseurs d'écran, dont un nouvel économiseur d'écran animé Snoopy, et une option présentant des scènes d'émissions de l'Apple TV+.



tvOS 18 sera disponible sous forme de mise à jour gratuite dans le courant de l'année.

Les autres nouveautés de tvOS 18

Nouvelle expérience Apple Fitness+

Nouvelle catégorie Portraits pour les économiseurs d'écran

HomeKit s'améliore avec le choix du hub préféré, ainsi que l'accès invité, ouverture mains libres et suivi électrique.

Les Apple TV compatibles avec tvOS 18

Apple TV HD

Apple TV 4K 1ère génération

Apple TV 4K 2ème génération

Apple TV 4K 3ème génération

Comment installer tvOS 18 bêta ?

Il faut, au minimum, une Apple TV HD ou une Apple TV 4K (toute génération).



Ensuite, soit vous utilisez directement un identifiant développeur et activez les bêtas dans l'interface de tvOS, soit vous passez par le Mac :

Téléchargez sur Mac le profil d'approvisionnement depuis le portail Apple Developer.

Installez le profil en utilisant le logiciel Apple Configurator

Redémarrez l'Apple TV

Allez dans Réglages > Mises à jour logicielles

Qui a hâte de l'installer sur son Apple TV ?