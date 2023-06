tvOS 17 : voici les nouveautés annoncées par Apple !

Ces dernières années, Apple a quelque peu laissé tvOS à l'abandon, il n'y a pas eu de grandes nouveautés ni d'améliorations majeures. Avec tvOS 17, Apple va révolutionner son boîtier connecté avec les... conversations FaceTime sur votre téléviseur. Un atout considérable qui pourrait faire très mal aux Fire TV d'Amazon ainsi qu'à la Chromecast de Google.

FaceTime débarque sur votre TV

Quand vous prenez l'initiative de lancer une conversation FaceTime avec un proche, vous le faites en général sur votre iPhone, iPad ou votre Mac. Dès cette année, les choses vont changer puisque Apple va ajouter un nouvel appareil pour vos conversations vidéo : il s'agit de l'Apple TV 4K. Le boîtier connecté en HDMI à votre téléviseur va vous permettre d'afficher en grand les personnes avec qui vous discutez sur FaceTime et elle pourront vous voir à travers la caméra avant de votre iPhone.



Le principe est simple, Apple va créer avec tvOS 17 une connectivité entre l'iPhone et l'Apple TV 4K (les joies de l'écosystème), dès que vous commencerez une conversation FaceTime sur votre iPhone, vous pourrez envoyer l'image vers votre téléviseur grâce à votre Apple TV 4K.

En ce qui concerne l'iPhone, il faudra tout simplement le poser sur votre table de salon en face du canapé ou devant votre téléviseur afin que la personne puisse vous voir !

L'expérience peut être très sympathique lors des réunions de famille ou pendant les regroupements entre amis comme Noël, Pâques, le Nouvel An... Vous pourrez mettre en grand sur votre téléviseur une personne en FaceTime qui n'a pas pu faire le déplacement pour participer au dîner. À travers cette nouveauté, Apple promet une meilleure expérience et plus de convivialité.

tvOS 17 transforme le plus grand écran de la maison grâce à FaceTime et aux nouvelles fonctionnalités de visioconférence, qui permettent aux utilisateurs de l’Apple TV 4K d’échanger facilement avec d'autres personnes sans quitter leur salon.



Les nouvelles fonctionnalités et les améliorations apportées à l’Apple TV la rendent encore plus conviviale et intuitive. Pour les clients Apple, il s'agit de l'appareil ultime à avoir dans leur salon.

Avec la Siri Remote, vous pourrez ajouter un membre dans la conversation FaceTime pour former un groupe, activer SharePlay, couper temporairement le micro, couper le flux de la caméra de votre iPhone ou encore mettre fin à l'appel. L'utilisateur pourra tout gérer sur son téléviseur sans toucher à l'iPhone pour contrôler la conversation FaceTime, une toute nouvelle expérience qui se dessine sur tvOS 17 !

Et ce n'est pas fini...

Comme le montre Apple dans son communiqué de presse par une courte vidéo, les utilisateurs qui utiliseront tvOS 17 pour leurs discussions FaceTime pourront envoyer des réactions.

Vous faites un cœur avec vos mains, votre iPhone comprendra et enverra une réaction cœur à votre correspondant sur FaceTime. Oui, iOS 17 et tvOS 17 sauront détecter les gestes des mails pour les reproduire par des réactions.



FaceTime ne sera pas le seul service d'appels vidéo, Apple a précisé que des applications comme Cisco Webex et Zoom débarqueront rapidement sur tvOS 17, les deux applications ont promis à Apple un lancement au cours du dernier trimestre de 2023 au plus tard. Une petite pépite pour les entreprises qui possèdent de grands écrans et une Apple TV dans les salles de réunion, Apple va faire un malheur dans l'univers professionnel !

Split View débarque sur Apple TV

Vous connaissez probablement la fonctionnalité Split View, disponible sur Mac depuis un certain temps, cela permet aux utilisateurs de diviser l'écran en deux pour afficher et utiliser simultanément deux applications différentes. Elle facilite la gestion des tâches en permettant de travailler sur plusieurs applications côte à côte sans avoir à basculer constamment entre elles.



Bonne nouvelle, Split View débarque sur tvOS 17.

Voici comment Apple présente l'intégration de Split View :

L’ajout de Split View à l’Apple TV permet d’organiser une séance SharePlay au cours de laquelle tous les participants pourront regarder le même film ou la même série, tout en affichant l’appel FaceTime à l’écran.

Il est également très facile de reprendre un appel FaceTime sur l’iPhone ou l’iPad associé.



Si l’utilisateur reçoit un autre appel téléphonique ou FaceTime durant la séance, une notification s’affiche sur le téléviseur pour l’en informer, sans pour autant indiquer le nom de l’appelant afin de préserver la vie privée de chacun sur un appareil partagé.

Apple Music Sing sur Apple TV

La mise à jour tvOS 17 proposera également Apple Music Sing. Si vous détenez un abonnement au populaire service de streaming, vous pourrez avoir la musique, les paroles en temps réel et en arrière-plan l'image de vous devant la TV en train de changer. C'est un détail, mais ça peut faire toute la différence lors des soirées karaoké entre amis le samedi soir !

Nouveau Centre de Contrôle de tvOS 17

Avec tvOS 17, les développeurs ont énormément travaillé sur le centre de contrôle. La direction d'Apple a donné un objectif bien précis au projet : faciliter l'accès aux réglages principaux et aux autres données importantes comme les accessoires HomeKit, la gestion des profils...

Vous avez perdu votre Siri Remote ? Ouvrez l'app Localiser sur iOS 17

Si vous êtes un utilisateur d'Apple TV HD ou d'Apple TV 4K de longue date, vous avez sans aucun doute déjà égaré votre Siri Remote. Sa finesse et ses petites dimensions lui laissent l'opportunité de passer entre les coussins du canapé ou encore de tomber dans un coin du canapé.



Avec tvOS 17, la Siri Remote 2e génération ou ultérieure devient localisable via l'application Localiser de votre iPhone (sous réserve d'installer iOS 17). Vous allez pouvoir comme avec un AirTag savoir où se trouve précisément votre Siri Remote. À mesure que vous approchez de sa position, le cercle à l’écran de votre iPhone s’agrandit pour vous guider.

Apple déclare :

En plus d’activer et de contrôler l’Apple TV, la télécommande sur iPhone ouvre automatiquement le profil des utilisateurs pour qu’ils accèdent à leurs séries en cours et à leurs recommandations personnalisées. Les profils utilisateurs enregistrent de nouveaux réglages et préférences, notamment la langue du système et les AirPods associés, pour une expérience encore plus personnalisée.

Les autres nouveautés de tvOS 17

Améliorer les dialogues : sépare les dialogues des bruits de fond et les diffuse sur le canal central afin de mieux entendre les voix au milieu des effets, de l’action et de la musique dans les films et les séries sur une Apple TV 4K associée à un HomePod (2ᵉ génération).

Prise en charge du Dolby Vision 8.1 : offre aux utilisateurs de l’Apple TV 4K une expérience vidéo digne du cinéma, avec des métadonnées dynamiques dans une large gamme de films et de séries.

Améliorations apportées à Apple Fitness+ : les Programmes personnalisés envoient aux utilisateurs de Fitness+ des entraînements personnalisés ou des programmes de méditation en fonction des jours de la semaine, de la durée, du type d’entraînement et d’autres critères ; les Files d’attente permettent de sélectionner plusieurs séances d’entraînement ou de méditation à effectuer les unes à la suite des autres ; et le Contenu audio au premier plan offre la possibilité de mettre en évidence la musique ou la voix du coach.

Prise en charge des VPN tiers : les développeurs peuvent désormais créer des apps de VPN pour l’Apple TV. Cette fonctionnalité, qui sera particulièrement utile aux clients Éducation et Entreprise qui souhaitent accéder à du contenu sur leur réseau privé, fait de l’Apple TV la solution idéale pour davantage de bureaux et de salles de réunion.

Source