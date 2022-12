Apple Music Sing : la liste des appareils iOS compatibles avec la fonction karaoké

Si vous souhaitez tester le nouveau mode karaoké d'Apple Music qui sortira avec iOS 16.2 d'ici la fin du mois, il vous faudra un iPhone et un iPad récents ou la toute dernière Apple TV 4K.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.