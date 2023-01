Le nouveau responsable d'Apple TV+ est le patron d'Apple Music (double fonction !)

Vous avez peut-être déjà entendu parler d'Oliver Schusser, il a commenté à de multiples reprises des avancées sur Apple Music dans des communiqués de presse publiés sur la newsroom d'Apple. Considéré comme une valeur sûre en interne, Apple a décidé de lui confier les clés d'Apple TV+ après ceux d'Apple Music.

Olivier Schusser a désormais deux postes importants chez Apple

Selon un récent rapport de Business Insider, le vice-président d'Apple Music, Oliver Schusser vient de rejoindre l'équipe d'Apple TV+ en tant que responsable commercial du service.

En plus de gérer quotidiennement Apple Music, Schusser s'occupera de la stratégie et des décisions d'Apple TV+, c'est lui qui donnera le feu vert pour les projets de séries et films ou encore qui choisira de lancer le service sur de nouveaux OS.

Depuis qu'il a rejoint Apple en 2004, Schusser a été chargé de gérer l'expansion de l'activité iTunes en Europe. En 2018, il s'est vu confier la responsabilité officielle de diriger Apple Music, et sous sa direction, l'entreprise a introduit un certain nombre de nouvelles fonctionnalités, notamment Apple Music Radio, des fonctionnalités de karaoké qui suivent l'évolution en temps réel de la musique, Apple Music Replay...



Autre promotion que vient d'attribuer Apple, c'est au vice-président des produits et de la conception des services. En effet, Robert Kondrk à ce poste depuis plusieurs années, assumera désormais le rôle de dirigeant des nouvelles unités de services chez Apple.