Apple lance son karaoké "Apple Music Sing"

Apple Music enrichit son expérience des paroles de chansons de classe mondiale avec une nouvelle fonctionnalité permettant aux fans de chanter facilement sur des millions de chansons. Oui, alors qu'on attend toujours Apple Music Classical, Apple lance un karaoké qui fonctionne sur une télévision, un iPad et un iPhone.

Découvrez Apple Music Sing

Vous vous rappelez de notre article pour transformer l'Apple TV en karaoké ? Et bien Apple a annoncé aujourd'hui "Apple Music Sing", une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de chanter en même temps que leurs chansons préférées avec des voix ajustables et des paroles en temps réel.



"Apple Music Sing" offre plusieurs vues des paroles pour aider les fans à prendre la tête de la chanson, à faire des duos, à faire des choeurs et bien plus encore, le tout intégré à l'expérience existante d'Apple Music en matière de paroles. Associé à un catalogue en constante expansion qui propose plus de 100 millions de chansons, Apple Music Sing permet à chacun de s'amuser facilement, seul ou à plusieurs.



Apple Music Sing sera disponible dans le courant du mois pour les abonnés d'Apple Music du monde entier, et pourra être apprécié sur iPhone, iPad et la nouvelle Apple TV 4K.

Oliver Schusser, vice-président d'Apple Music et de Beats, a déclaré :

L'expérience des paroles d'Apple Music est systématiquement l'une des fonctionnalités les plus populaires de notre service. Nous savons déjà que nos utilisateurs du monde entier aiment suivre leurs chansons préférées, alors nous avons voulu faire évoluer cette offre pour permettre encore plus d'engagement autour de la musique par le chant. C'est vraiment très amusant, nos clients vont adorer.

Apple Music Sing comprend :

Des voix réglables : Les utilisateurs peuvent désormais contrôler le niveau des voix d'une chanson. Ils peuvent chanter avec la voix originale de l'artiste, prendre la tête de la chanson ou la mélanger sur des millions de chansons du catalogue Apple Music.

Paroles en temps réel : Les utilisateurs peuvent chanter sur leurs chansons préférées avec des paroles animées qui dansent au rythme des voix.

Voix de fond : Les lignes vocales chantées simultanément peuvent s'animer indépendamment de la voix principale pour que les utilisateurs puissent suivre plus facilement.

Vue en duo : Plusieurs chanteurs s'affichent de part et d'autre de l'écran pour faciliter l'accompagnement des duos ou des morceaux à plusieurs chanteurs.

Apple Music lancera également une série de plus de 50 listes de lecture dédiées, comprenant toutes les chansons épiques, les duos, les refrains et les hymnes qui ont incité les gens du monde entier à chanter - entièrement optimisées pour l'expérience Apple Music Sing.

Date de disponibilité

Apple Music Sing sera disponible dans le courant du mois pour les abonnés Apple Music du monde entier, sur tous les modèles d'iPhone et d'iPad compatibles, ainsi que sur la nouvelle Apple TV 4K 2022. Dommage, la firme a exclu les anciennes Apple TV.