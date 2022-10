Apple Music atteint les 100 millions de musiques (plus gros catalogue du marché)

C'est désormais officiel, après plus de 5 ans d'existence sur le marché du streaming musical, Apple Music arrive à faire mieux que l'ensemble de ses concurrents sur la quantité de titres disponibles dans son catalogue. Dans un secteur ultra-concurrentiel, se démarquer à ce niveau était une obligation pour Apple Music. Le défi a été long, pénible, mais l'entreprise a réussi !

Apple Music possède 100 millions de musiques dans son catalogue

Avec des géants en face comme Spotify, Amazon Music, ou YouTube Music, Apple n'a pas d'autres choix que de sortir des arguments convaincants pour inciter les consommateurs à choisir une offre Apple Music plutôt que celle d'un concurrent !

Dans un communiqué de presse, Rachel Newman, responsable de l'éditorial mondial d'Apple Music a déclaré avec une grande fierté que 100 millions de morceaux de musiques sont dorénavant disponibles dans le service de streaming pommé. Une belle victoire pour Apple qui a remué ciel et terre pour en arriver là.

Cent millions de chansons.



Vingt et un ans après l'invention d'iTunes et les débuts de l'iPod original, nous sommes passés de 1 000 chansons dans votre poche à 100 000x ce chiffre sur Apple Music. C'est une croissance phénoménale, quel que soit le critère utilisé. L'histoire, le présent et l'avenir de la musique sont à portée de main ou de voix.

Plus de musique que vous ne pouvez en écouter dans une vie, ou plusieurs vies. Plus de musique que n'importe quelle autre plateforme. La plus grande collection de musique, tous formats confondus, de tous les temps.



Cent millions de chansons - c'est un chiffre qui va continuer à croître et à se multiplier de manière exponentielle. Mais ce n'est pas qu'un simple chiffre, il représente quelque chose de bien plus important : le changement tectonique qui s'est opéré dans le secteur de la production et de la distribution de musique au cours des deux dernières décennies.

Newman a également expliqué qu'Apple Music a donné un énorme coup de pouce aux artistes, avec la présence du service de streaming dans 167 pays, un artiste (qu'il soit connu ou non) peut mettre à disposition sa nouvelle musique à presque la terre entière.



L'avenir d'Apple Music est aussi tout tracé, Rachel Newman précise dans le communiqué que le meilleur est à venir, des surprises vont bientôt arriver et le service de streaming va travailler davantage sur la connexion artiste-fan qui est extrêmement précieuse pour les professionnels de la musique.

Nous savons également qu'il est plus important que jamais d'élever la voix des artistes et de leur donner l'occasion de raconter leur propre histoire et de contextualiser leur musique. Il ne suffit plus de mettre en relation les artistes et les fans, il s'agit de rendre ces liens plus profonds et plus significatifs. Et l'une des nombreuses façons dont nous contribuons à fournir un contexte est la nouvelle série Apple Music Today, où nous choisirons chaque jour une nouvelle chanson et nous plongerons dans son histoire, car nous savons que chacune des 100 millions de chansons de notre catalogue a sa propre histoire.

Apple Music figure aujourd'hui comme l'un des meilleurs services de streaming avec le catalogue le plus complet, mais aussi des fonctionnalités inédites comme l'audio spatial, le Dolby Atmos et l'audio sans perte (Lossless).

Tout ça à un prix qui est resté le même depuis le lancement d'Apple Music (pour l'abonnement Individuel et Famille). Rappelons d'ailleurs que la société a récemment augmenté le prix du forfait étudiants d'Apple Music.