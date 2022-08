Spotify propose encore 3 mois gratuits aux nouveaux clients Premium

Payer un abonnement mensuel à Spotify ne va bientôt plus suffire, certains créateurs de podcasts vont prochainement vous demander de payer un abonnement mensuel pour pouvoir écouter les nouveaux...

Ces deux offres sont désormais en ligne et seront valables jusqu'au 11 septembre. À l'issue de la période d'essai de trois mois, les abonnements seront renouvelés automatiquement au tarif mensuel normal de 9,99 €. Les deux offres sont ouvertes aux utilisateurs éligibles dans 135 pays dans le monde, dont la France. Du côté de la concurrence, Apple Music propose toujours son habituel essai gratuit d'un mois pour les nouveaux utilisateurs. Parfois, la firme de Cupertino offre également 3, 4 voire 6 mois d'abonnement. Nous vous tiendrons informés d'une éventuelle réponse de la part d'Apple.

Spotify étend sa période d'essai gratuite pour Spotify Premium à trois mois, contre un mois auparavant pour les nouveaux utilisateurs qui veulent passer au service payant sans publicité. Après les mails, le géant suédois a publié un billet de blog annonçant l'offre de trois mois gratuits pour son abonnement Premium individuel. Il est disponible pour les utilisateurs gratuits et les nouveaux utilisateurs.

