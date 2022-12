Les clients TV LG peuvent obtenir 3 mois d'abonnement gratuits à Apple TV+

Netflix, Amazon Prime Video et Disney+ ne vous suffisent plus ? Vous souhaitez accéder à de nouvelles créations originales ? Bonne nouvelle, vous allez pouvoir découvrir gratuitement pendant une durée de 3 mois les séries, films et documentaires originaux Apple. LG vous offre une période d'essai d'un trimestre au service de streaming pommé, il vous faut juste un téléviseur LG pour en bénéficier.

LG x Apple

À travers un communiqué de presse publié aujourd'hui, LG annonce un nouveau partenariat avec Apple. L'objectif derrière cet accord, c'est d'apporter une visibilité supplémentaire au service de streaming du géant californien et d'offrir un beau cadeau aux propriétaires de TV LG qui économiseront 20,97€ d'abonnement à Apple TV+ !



Cette offre exceptionnelle s'adresse seulement aux nouveaux abonnés Apple TV+, le but n'est pas de faire des économies à ceux qui profitent déjà du catalogue, mais de faire découvrir le service à de nouvelles personnes et par la même occasion d'augmenter la part de marché d'Apple TV+ qui en a cruellement besoin face aux géants Apple, Disney et Amazon.

Les 3 mois offerts concernent uniquement les modèles de Smart TV LG 4K et 8K. Pour la souscription, il vous suffit d'ouvrir l'application Apple TV qui est déjà préinstallée sur l'écran d'accueil de votre téléviseur, puis l'offre apparaîtra directement.



Ce partenariat est l'occasion de découvrir les séries originales Apple qui ont été nominées à plusieurs reprises et qui ont remporté un tas de récompenses dans les cérémonies de remises de prix. On pense notamment à Ted Lasso ou encore au film CODA, ce sera aussi l'opportunité de découvrir les programmes de fin d'année comme la comédie musicale Spirited qui figure déjà parmi les contenus les plus visionnés d'Apple TV+ depuis son lancement !



Au-delà de la période d'essai de 3 mois, vous serez automatiquement facturé de 6,99€/mois, l'abonnement est sans engagement, vous pourrez résilier avant ou après la fin de votre offre de découverte.

