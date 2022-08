Apple s'associe avec Samsung pour offrir 3 mois d'abonnement Apple TV+

La collaboration entre Apple et Samsung sur les téléviseurs du géant sud-coréen a été un véritable succès à travers le monde. Pour Samsung, cela a permis de mettre en avant un argument de vente supplémentaire et pour Apple, c'est de la visibilité en plus pour son service de streaming Apple TV+. Aujourd'hui, Samsung annonce une bonne nouvelle, il est possible de découvrir Apple TV+ avec une période d'essai allongée de 3 mois !

3 mois pour découvrir une partie des créations originales Apple

Sur le marché du streaming, la concurrence est particulièrement féroce, on aperçoit Netflix et Prime Video qui sont des vétérans du streaming vidéo, mais qui continuent d'attirer de nouveaux abonnés grâce à leur catalogue bien rempli, et on a Disney+ qui affiche une croissance aberrante depuis son lancement.

Apple TV+ qui a fait le choix de proposer un catalogue exclusivement composé de créations originales, constate une vitesse assez molle pour l'évolution de sa part de marché aux États-Unis et à l'international.



Sans surprise, quand les abonnés partent et que les nouvelles souscriptions n'atteignent pas le rythme que souhaiterait Apple, le géant californien organise des périodes exceptionnelles de promotions qui consistent à allonger la période d'essai d'Apple TV+ pour inciter de nouveaux utilisateurs à découvrir le service !

Dès aujourd'hui et jusqu'au 28 novembre 2022, l'ensemble des utilisateurs de Smart TV Samsung qui possèdent un modèle commercialisé entre 2018 et 2022 ont gratuitement accès à Apple TV+ pendant 3 mois.



En lançant l'application Apple TV à partir de l'écran d'accueil de Samsung TV et en suivant les instructions à l'écran, Samsung affirme que les consommateurs éligibles peuvent profiter de cette offre limitée dans le temps. Le communiqué de presse ne précise pas si la promotion est ouverte aux membres actuels d'Apple TV+ ou seulement aux nouveaux membres, mais il y a fort à parier qu'il s'agit d'une offre de découverte (qui ne concerne que les personnes qui n'ont jamais été abonnées).



Au-delà de cette période d'essai, la facturation s'enclenchera automatiquement, vous aurez alors un prélèvement de 4,99€ qui se renouvellera tous les mois jusqu'à la résiliation. À noter que la date de paiement se réalise au jour de la souscription, si vous souscrivez aujourd'hui, Apple vous prélèvera tous les 25 du mois.



L'offre est sans engagement, vous pouvez arrêter l'abonnement Apple TV+ pendant ou après la période de gratuité de 3 mois.

Si vous n'avez jamais été voir le catalogue d'Apple TV+, vous pourrez retrouver des programmes qui ont reçu énormément de récompenses dans les cérémonies de remises de prix (on pense à Ted Lasso par exemple) ou encore des séries et films qui ont été acclamés par la critique.



