T-Mobile s'associe avec Apple pour offrir le Season Pass MLS aux abonnés américains

C'est une annonce assez inattendue et qui va faire plaisir aux fans de la Major League Soccer (MLS), le célèbre opérateur T-Mobile vient de signer un partenariat inédit avec Apple pour proposer gratuitement à ses abonnés le Season Pass de la MLS. Est-ce que cet accord concernera que cette année ou les années suivantes ? Impossible à dire pour l'instant.

T-Mobile x Apple

C'est le genre de partenariat qu'on aimerait bien voir chez nos opérateurs français... T-Mobile vient de révéler une nouvelle collaboration avec Apple pour offrir un accès totalement gratuit à ses abonnés au Season Pass MLS disponible sur l'application Apple TV accessible dans l'écosystème Apple et bien au-delà !



La bonne nouvelle, c'est que cette option gratuite concerne l'ensemble des abonnés T-Mobile et Metro by T-Mobile, une décision assez inhabituelle, car l'opérateur américain a la fâcheuse tendance d'apporter ce type davantage exclusivement à ses abonnés qui ont les forfaits mobiles les plus coûteux.

Voici ce que déclare T-Mobile dans un communiqué de presse :

Les clients mobiles pourront bientôt découvrir MLS Season Pass sur Apple TV App on Us - le service d'abonnement sans précédent qui apporte l'action et l'excitation de la Major League Soccer à l'application Apple TV. MLS Season Pass (valeur de 99$ par an) propose tous les matchs en direct de la saison régulière, tous les matchs des séries éliminatoires de la MLS Cup et la Leagues Cup, le tout sans coupures. Disponible pour tous les clients T-Mobile et Metro by T-Mobile sur Us à partir du 21 février dans l'application T-Mobile Tuesdays.



Au cas où vous nous lisez depuis les États-Unis, il faut être vigilant sur un détail : une inscription est obligatoire, l'option ne s'ajoutera pas automatiquement à votre abonnement. T-Mobile annonce que les inscriptions seront ouvertes du 21 février au 14 mars. Dès que vous aurez activé l'option, votre abonnement est valable jusqu'au 31 janvier 2024.



On espère sincèrement que cette approche sera un jour proposée en France avec des diffuseurs comme Amazon qui présente le Pass Ligue 1 sur Prime Video. Imaginez un seul instant SFR, Bouygues Télécom, Orange ou Free conclure un accord avec Amazon pour intégrer gratuitement le Pass Ligue 1 dans leurs offres mobiles ou box !