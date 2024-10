Les ados américains n’aiment pas Apple Music et TV+, mais adorent l’iPhone !

Apple est convaincant avec ses produits, mais moins avec ses services ? C’est ce qu’affirme une étude réalisée aux États-Unis auprès d’un grand nombre d’adolescents possédant un iPhone ou un smartphone sous Android. Apple aurait visiblement du mal à convaincre les jeunes d’abandonner Spotify ou même de les attirer sur ses programmes originaux mis à disposition dans le catalogue d’Apple TV+. Peut-être les symptômes d’une mauvaise stratégie…

Une étude aux US pourrait interpeller Apple

Dans une récente étude réalisée par Piper Sandler aux États-Unis, les préférences technologiques des adolescents révèlent des tendances qui mettent en avant la relation entre la jeunesse américaine et les produits Apple. Alors que l’iPhone continue de régner en maître absolu dans le cœur et les poches des jeunes, Apple Music et Apple TV+ peinent à susciter le même engouement.



L’étude révèle que l’iPhone est plus qu’un simple appareil pour les adolescents américains, c’est un véritable phénomène culturel. Avec 85 % des jeunes possédant un iPhone et 86 % affirmant que leur prochain smartphone sera également un produit Apple (probablement l'iPhone 15 ou l'iPhone 16), l’intérêt pour l’iPhone ne montre aucun signe de déclin. Cette fidélité année après année montre la position dominante d’Apple sur le marché des adolescents aux États-Unis. les ados étaient déjà fous de l'iPhone en 2014...

L’Apple Watch suit le pas, mais à distance

La popularité de l’iPhone auprès des adolescents contraste avec celle de l’Apple Watch, qui, bien que moins omniprésente, montre des signes de croissance encourageants. Actuellement, 34 % des adolescents possèdent une Apple Watch, et 13 % envisagent d’en acheter une dans les six prochains mois. Malgré un écart énorme avec l’iPhone, l’Apple Watch s’impose progressivement comme le choix préféré face à ses concurrents, notamment les Galaxy Watch de Samsung.

Spotify domine le streaming musical

Quand il s’agit de streaming musical, Spotify est le grand favoris parmi les adolescents, avec près de deux tiers des sondés le préférant à toute autre plateforme. Apple Music a du mal à capturer une part intéressante de cette audience, avec un peu plus de 30 % des adolescents l’utilisant comme leur service de streaming principal. Pourtant Apple fait tout pour inverser la tendance à son avantage :

Lossless et Dolby Atmos sans coût supplémentaire

Exclusivités régulières avec des artistes populaires

Concerts vidéos exclusifs à la plateforme

Ouverture de l’application à d’autres produits comme les smartphones Android, les TV connectées, les PC Windows ou encore les consoles de jeux comme la PlayStation 5 et la Xbox Series X

Compatibilité d’Apple Music à Siri

Apple TV+ à la traîne derrière Netflix et YouTube

Du côté du streaming vidéo, l’étude révèle une autre facette de la relation des adolescents avec les services Apple. Apple TV+ peine à se faire une place, avec moins de 5 % des adolescents se connectant quotidiennement. Cette statistique contraste fortement avec la popularité de Netflix et YouTube, regardés quotidiennement par plus de 30 % des adolescents.



Alors que l’iPhone continue de jouir d’un statut quasi-mythique, Apple Music et Apple TV+ doivent encore trouver leur rythme pour attirer cette génération cruciale pour la croissance des deux services.