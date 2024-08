iPhone : Apple surpasse ses concurrents en Amérique latine au T2 2024

Au deuxième trimestre 2024, le marché des smartphones en Amérique latine a connu une croissance remarquable de 14,5% en glissement annuel, selon un nouveau rapport de Counterpoint. Et dans cette dynamique, Apple se distingue avec une progression fulgurante de 44%, tirée par ses excellentes performances au Brésil et au Mexique.

Apple mise sur une stratégie agressive

Pour s'imposer sur ces marchés stratégiques, la marque à la pomme a joué la carte des prix agressifs sur ses modèles d'ancienne génération assemblés localement. Une tactique payante, qui lui permet de gagner rapidement des parts de marché, alors même que ses ventes de smartphones 4G déclinent fortement au profit de la 5G.

Cette accélération latino-américaine s'inscrit dans une dynamique plus large pour Apple. Lors de sa dernière conférence téléphonique sur les résultats financiers, le PDG Tim Cook s'est félicité d'avoir établi des records de chiffre d'affaires trimestriels dans plus de deux douzaines de pays et régions, dont le Mexique.

Samsung leader, mais sous pression

Malgré la percée d'Apple, Samsung reste le roi incontesté de la région avec un smartphone sur trois vendus. Cependant, le géant coréen a vu ses volumes et ses parts de marché s'éroder face à la concurrence acharnée des marques chinoises sur les segments milieu et entrée de gamme.

Motorola tire son épingle du jeu avec une hausse de près de 14% de ses ventes en volume sur un an, tout en réduisant son portefeuille de modèles. Le fabricant américain mise à fond sur le Mexique, le Brésil et l'Argentine.

Xiaomi et les challengers chinois en embuscade

Xiaomi affiche une belle progression sur un an et par rapport au trimestre précédent, malgré un ralentissement au Brésil. Le groupe chinois compense en gagnant du terrain au Mexique, au Venezuela et en Amérique centrale.

Les outsiders chinois Infinix et Realme sont les seuls à afficher une croissance à trois chiffres sur un an dans la région, avec le Brésil comme fer de lance. Honor n'est pas en reste avec une expansion agressive au deuxième trimestre, notamment au Brésil et au Venezuela.

L'Argentine à la traîne

Seule ombre au tableau, l'Argentine reste à la peine, toujours pénalisée par la crise économique de l'an dernier. Mais les petits marchés d'Amérique centrale, des Caraïbes et du Venezuela ont pris le relais avec la plus forte croissance.

Au final, malgré un léger recul séquentiel, l'Amérique latine confirme son statut de moteur de la croissance mondiale du smartphone pour le deuxième trimestre consécutif. Une dynamique qui aiguise l'appétit des géants comme Apple et des challengers chinois, sur fond de féroce bataille concurrentielle et tarifaire. La suite s'annonce palpitante.



