La moitié des américains prêts à payer 10 $ pour Apple Intelligence

Il y a des choses que l’on a du mal à comprendre. Une récente enquête de Morgan Stanley indique que plus de la moitié des américains interrogés sont prêts à payer au moins 10 $ par mois pour un accès illimité à Apple Intelligence, pourtant justement très limité à l’heure actuelle.

Un sondage à prendre avec des pincettes

Menée en ligne en février et mars, l’enquête a interrogé des milliers de consommateurs américains sur le montant mensuel maximum qu’ils seraient prêts à dépenser pour accéder à Apple Intelligence. Sur les 3 300 répondants, environ 1 400 étaient propriétaires d’iPhone, dont 450 possédaient des modèles iPhone 15 Pro ou iPhone 16 compatibles avec Apple Intelligence.



Résultats de l’enquête :

15 $ ou plus/mois : 22 %

10 à 14,99 $/mois : 30 %

5 à 9,99 $/mois : 17 %

Moins de 5 $/mois : 11 %

Pas disposé à payer : 14 %

Incertain/trop tôt pour le dire : 6 %

Les analystes de Morgan Stanley, dans une note de recherche sur Apple, ont indiqué que l’échantillon reflète la démographie de la population américaine en termes d’âge, de sexe et de région.



Le déploiement d’Apple Intelligence a rencontré des obstacles, notamment des poursuites en recours collectif aux États-Unis et au Canada concernant le retard des fonctionnalités personnalisées de Siri, une mise en conformité avec la National Advertising Division pour retirer la mention « disponible maintenant » de la page web d’Apple Intelligence, et la désactivation des résumés de notifications pour les applications d’actualités en raison de fausses informations. Cette fonctionnalité reste désactivée.



Malgré ces revers, l’enquête suggère une forte volonté des consommateurs de payer pour Apple Intelligence, certaines sources assurant que son IA sera bientôt payante.