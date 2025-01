Apple met en pause les résumés de notifications intelligents suite aux polémiques

Apple continue d'affiner son système d'intelligence artificielle intégré à iOS 18 avec une mise à jour importante concernant les résumés de notifications. Suite à plusieurs retours négatifs, notamment de la part de la BBC, la firme de Cupertino a décidé de désactiver temporairement certaines fonctionnalités dans la dernière version bêta d'iOS 18.3.

Des erreurs qui poussent à la prudence

La fonction de résumés intelligents, lancée en octobre 2024 avec iOS 18.1, permettait jusqu'à présent de regrouper automatiquement les notifications par catégorie et d'en faire une synthèse concise. Malheureusement, plusieurs cas problématiques ont été signalés, particulièrement pour les notifications d'actualités où l'IA d'Apple créait parfois des résumés inexacts ou trompeurs. Face à ces imprécisions, la BBC a notamment fait part de ses inquiétudes quant aux risques de désinformation auprès de ses lecteurs.



Apple a donc pris la décision de désactiver temporairement les résumés automatiques pour les catégories Actualités et Divertissement, comme on l'avait suggéré sur iPhoneSoft. La fonctionnalité reviendra dans une future mise à jour, une fois les améliorations nécessaires apportées.

Des changements visuels et plus de contrôle

Pour renforcer la transparence, Apple a également introduit plusieurs modifications dans iOS 18.3 :

Les résumés de notifications encore actifs apparaissent désormais en italique pour mieux les distinguer des notifications classiques

Un avertissement "bêta" a été ajouté lors de l'activation de la fonction

Une nouvelle option permet de gérer les résumés directement depuis l'écran verrouillé en glissant vers la gauche sur une notification

La firme à la pomme montre ainsi qu'elle prend au sérieux les retours des utilisateurs et des médias concernant son système d'intelligence artificielle. Ces ajustements s'inscrivent dans une démarche plus large d'amélioration continue d'Apple Intelligence, l'assistant IA intégré à iOS 18 qui propose également des fonctionnalités d'écriture et d'autres outils basés sur l'intelligence artificielle. C'est aussi un aveu d'échec de la part d'Apple qui n'a pas l'habitude de revenir à ce point sur les fonctionnalités qu'elle propose. Les bêta sont là pour ça, et c'est tant mieux si l'entreprise se remet en question.



Pour l'instant, la version bêta 3 d'iOS 18.3 est disponible pour les développeurs et les bêta-testeurs publics. La date de sortie finale pour le grand public n'a pas encore été communiquée.