Apple va corriger les faux résumés des notifications d'Apple Intelligence

Apple a enfin réagi. La firme américaine a annoncé son intention de publier une mise à jour logicielle pour répondre aux inquiétudes concernant l'exactitude des résumés des notifications d'Apple Intelligence. Il n'en fallait pas moins pour éteindre la polémique qui continue d'enfler suite aux différents exemples récents.

Une fonctionnalité en bêta

Un porte-parole d'Apple cité par la BBC a déclaré :

Les fonctionnalités d'Apple Intelligence sont en version bêta et nous les améliorons activement en fonction des commentaires des utilisateurs. La prochaine mise à jour logicielle rendra plus transparent le texte affiché qui est un résumé généré par Apple Intelligence. Nous encourageons les utilisateurs à signaler tout résumé surprenant ou incorrect qu'ils rencontrent.

La BBC a noté plusieurs cas où Apple Intelligence a résumé de manière incorrecte des notifications de son application BBC News. Un exemple notable concernait un résumé trompeur suggérant que Luigi Mangione, accusé du meurtre du PDG d'UnitedHealthcare, Brian Thompson, s'était suicidé. Cela fait suite à une série de rapports de la BBC sur des erreurs similaires, soulevant des inquiétudes quant à la fiabilité des informations fournies par ces résumés.

Cette déclaration est la première réponse directe d'Apple aux critiques des utilisateurs déçus des résumés. De son côté, l'organisme de presse a fait valoir que ces erreurs minent la confiance du public non seulement envers la BBC, mais aussi envers les médias d'information en général.



Bien qu'Apple n'ait pas détaillé les changements prévus, il est fortement possible qu'elle modifie l'interface utilisateur afin de donner du contexte à ses clients. Apple pourrait aussi ajouter des garde-fous pour éviter d'inventer l'actualité en mélangeant les sujets. Le correctif pourrait être inclus dans iOS 18.3, qui est actuellement en version bêta et dont la sortie est prévue plus tard ce mois-ci.



Les utilisateurs d'iPhone peuvent actuellement contrôler les notifications qui sont résumées en accédant à l'application Réglages, en sélectionnant « Notifications », puis en choisissant « Résumer les notifications ». Pour le moment, seuls les américains y ont droit, nous autres français devant patienter jusqu'en avril 2025.