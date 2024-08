iOS 18.1 bêta 3 propose le résumé des notifications pour toutes les applications

Avec la troisième version bêta d'iOS 18.1, publiée ce soir, Apple introduit enfin la version complète des résumés de notifications. Partie intégrante de la boîte à outils d'Apple Intelligence, l'option, auparavant disponible uniquement pour les applications Mail et Messages, est étendue à toutes les applications. Même iSoft peut profiter de la nouveauté.

Une nouveauté pour améliorer l'expérience

Après la mise à jour vers la nouvelle version d'iOS 18.1, un flux de configuration d'Apple Intelligence vous présente certaines de ces nouvelles fonctionnalités, incluant les paramètres pour la section "Résumer les aperçus de notification". Du moins si vous avez configuré votre iPhone pour activer Apple Intelligence.

Dès lors, vous pouvez choisir de résumer les aperçus de toutes vos notifications ou de sélectionner les applications spécifiques pour lesquelles cette fonction s'applique. Une fois la configuration terminée, ces préférences peuvent être modifiées à tout moment dans la section "Résumer les aperçus" de l'application Réglages, sous l'intitulé Notifications.

Le résumé des notifications permet à Apple Intelligence de synthétiser les informations clés des notifications groupées d'une application, les rendant ainsi plus succinctes et plus faciles à lire en un coup d'œil. Depuis l'application Réglages, vous pouvez :

Résumer le contenu des messages directs et des groupes de notifications pour une lecture plus rapide et concise. La précision du résumé peut varier en fonction du contenu.

Activer ou désactiver la fonction de résumé pour chaque application, ou bien désactiver complètement la fonctionnalité pour ceux qui préfèrent ne pas l'utiliser.

Les résumés de notifications apparaissent sur l'écran de verrouillage et s'intègrent parfaitement au nouveau mode de concentration "Réduire les interruptions".

Compatibilité d'Apple Intelligence

Comme les autres fonctionnalités d'Apple Intelligence, cette option de résumé des notifications nécessite un appareil compatible, tel qu'un iPhone 15 Pro ou un iPad/Mac doté d'une puce de la série M. Pour l'instant, cette fonctionnalité est réservée aux développeurs ayant installé la troisième version bêta d'iOS 18.1, mais Apple Intelligence sera déployée pour le grand public plus tard dans l'année.



Notons que seul les appareils en anglais américain sont pour le moment éligibles et qu'Apple a décidé de repousser la sortie de sa plateforme en Europe, face aux innombrables contraintes imposées par l'UE.