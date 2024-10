Apple Intelligence indisponible en Europe : l’UE critique la décision d’Apple

À la WWDC 2024, Apple a révélé au monde entier sa suite de fonctionnalités IA « Apple Intelligence »destinée aux iPhone, Mac et iPad. Cette avancée en matière d’intelligence artificielle sera disponible à l’automne aux États-Unis, mais ne fera pas l’objet d’un lancement simultané en Europe à cause d’une probable infraction à la loi DMA. Apple ne souhaitant pas prendre de risque, le lancement d’Apple Intelligence se fera en différé. Cette initiative fait grincer des dents à la Commission européenne, car celle-ci se rend compte qu’à cause de règles trop strictes, cela peut parfois bloquer l’innovation !

Apple est critiqué par rapport à sa décision de ne pas lancer Apple Intelligence en Europe fin 2024

La récente décision d’Apple de ne pas déployer son service Apple Intelligence dans les pays de l’Union européenne a suscité de vives critiques de la part des autorités de régulation de la concurrence. Margrethe Vestager, vice-présidente de l’Union européenne et régulatrice de la concurrence, a qualifié cette décision de “déclaration ouverte” de comportement anticoncurrentiel.



Lors d’une conférence dédiée à l’exploration de nouvelles idées pour renforcer l’Union européenne, Margrethe Vestager a exprimé son étonnement face à la stratégie d’Apple. Elle a expliqué que la décision de la firme de Cupertino de limiter le déploiement de ses fonctionnalités IA aux pays où il n’y a pas de loi similaire a la DMA, constitue une entrave délibérée à la concurrence.

Apple a annoncé que les fonctionnalités d’Apple Intelligence ne seraient pas disponibles dans les pays de l’Union européenne cet automne. Cette décision est justifiée par les “incertitudes” entourant les nouvelles règles de Bruxelles en matière de concurrence. En effet, Apple souhaite éviter de potentielles amendes pour non-respect de la Digital Markets Act (DMA). Si Apple était condamné, l’entreprise pourrait être confrontée à des pénalités se chiffrant en milliards de dollars, ce qui affecterait directement ses résultats financiers.



Cependant, Apple a précisé qu’Apple Intelligence sera finalement déployé en Europe l’année prochaine, mais avec certains ajustements nécessaires pour se conformer aux exigences de la DMA. La firme de Cupertino s’engage à vérifier minutieusement toutes les conditions pour garantir une conformité totale avec cette législation.



Cette récente déclaration de Margrethe Vestager provoque une incompréhension générale sur les réseaux sociaux aux États-Unis, beaucoup ne comprennent pas pourquoi la Commission européenne est toujours à « se plaindre » sur les pratiques des géants américains. À travers cette décision de repousser le lancement d’Apple Intelligence en Europe, Apple cherche à ne pas enfreindre la loi DMA. Une approche logique, puisque si le lancement avait été trop rapide et faisait l’objet d’un non-respect de la législation européenne, Apple aurait été accusé de pratique anticoncurrentielle, ce qui aurait empiré son dossier déjà bien épais avec les conflits Spotify et Epic Games.



