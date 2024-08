Apple travaille au déploiement d'Intelligence en Europe et en Chine

Dévoilé en grande pompe lors de la WWDC 2024, Apple Intelligence ne sera pas disponible partout dès son lancement cet automne. Si les utilisateurs américains pourront en profiter les premiers, ceux basés en Europe et en Chine devront patienter. La faute à des législations plus strictes sur l'intelligence artificielle dans ces régions du monde. Cependant, Tim Cook a annoncé que l'entreprise travaillait avec les régulateurs pour une sortie au plus tôt.

Apple discute avec les régulateurs européens et chinois

Lors d'une conférence téléphonique suivant la publication des résultats trimestriels, Tim Cook, le PDG d'Apple, a été interrogé sur le sujet. Il a confirmé qu'Apple est en discussion avec les régulateurs européens et chinois pour rendre Apple Intelligence disponible au plus vite pour tous les utilisateurs.

Nous sommes engagés, comme vous pouvez le deviner, avec les deux organismes de réglementation que vous avez mentionnés (Union Européenne et Chine). Et notre objectif est d'avancer aussi vite que possible, évidemment, car notre objectif est toujours de rendre les fonctionnalités disponibles pour tout le monde. Nous devons comprendre les exigences réglementaires avant de pouvoir nous engager à le faire et établir un calendrier pour le faire, mais nous sommes très constructivement engagés avec les deux.

Cependant, avant de s'engager sur un calendrier de déploiement, Apple souhaite d'abord bien comprendre toutes les exigences réglementaires spécifiques à l'Union Européenne et à la Chine. Le Digital Markets Act (DMA) en Europe et l'obligation de traiter les données sur des serveurs chinois pourraient contraindre Apple à adapter le fonctionnement d'Apple Intelligence.



De nouvelles langues prévues pour 2025

Si les utilisateurs hors UE et Chine peuvent déjà tester la preview d'Apple Intelligence en passant leur appareil en anglais américain, il faudra attendre 2025 pour profiter de l'assistant dans d'autres langues. Tim Cook est resté évasif sur le calendrier exact, ne précisant pas si ces mises à jour arriveront avec iOS 18.x au premier semestre ou avec iOS 19 à l'automne.

Rappelons qu'Apple Intelligence nécessite les appareils Apple les plus récents, comme les iPad et Mac M1 et ultérieurs ou l'iPhone 15 Pro. Si les fonctionnalités de base seront gratuites, Apple pourrait à terme proposer des options plus avancées sur abonnement.



Pour rappel, Apple Intelligence, présenté lors de la WWDC 2024, est un système d'IA intégré à iOS 18, macOS Sequoia et iPad OS 18. Il propose des outils d'écriture avancés pour réécrire, corriger et résumer des textes dans des applications comme Mail, Notes et Pages. L'application Image Playground permet de créer des images et des animations personnalisées à partir de descriptions textuelles ou de photos​, et Genmoji propose de générer des émoticônes à partir de prompts en langage naturel. Siri a largement été amélioré et est capable de comprendre le contexte de l'utilisateurs pour répondre de manière plus pertinente.