Siri sous iOS 18 : compréhension des entités, résumé et voix plus naturelle

Selon un nouveau rapport, les fonctionnalités de Siri dans iOS 18 incluront une meilleure compréhension contextuelle des personnes, des entreprises, des événements et des lieux.



De plus, nous avons la confirmation qu'une nouvelle fonction de « rattrapage » serait également incluse dans l'ensemble des fonctionnalités de l'IA, vous permettant de demander à Siri de vous faire un résumé des notifications que vous avez reçues alors que vous étiez loin de votre iPhone. Sans oublier des voix plus naturelles.

La distinction des entités clés

Une fois de plus, ce sont nos amis d'AppleInsider qui partagent ces informations, provenant de sources anonymes. Cette année, ils ont apparemment trouvé une taupe très bavarde. « Greymatter » serait le nom de code interne d'Apple pour les nouvelles fonctionnalités d'intelligence artificielle d'iOS 18.

On commence par une meilleure compréhension des entités, facilitant l'exécution de requêtes complexes :

Des personnes familières avec le sujet ont révélé que [...] Siri sera capable de prendre en compte des entités telles que des personnes et des entreprises, des événements du calendrier, des lieux, des dates, et bien plus encore [...] lors de la génération de réponses et de résumés [...]



Dans les versions préliminaires des systèmes d'exploitation d'Apple, la société a travaillé sur une fonction de résumé des notifications connue sous le nom de « Greymatter Catch Up ». Cette fonction est liée à Siri, ce qui signifie que les utilisateurs pourront demander et recevoir un aperçu de leurs notifications récentes par l'intermédiaire de l'assistant virtuel.

Une fonction de résumé bien pratique

Le site réitère également son rapport précédent selon lequel Siri sera également capable de tout résumer, des messages aux articles en passant par les notifications.

Apple prévoit d'introduire des fonctions de résumé et de transcription de texte alimentées par l'IA dans ses applications intégrées. Nous avons appris depuis que l'entreprise a l'intention d'intégrer ces fonctionnalités à Siri.





Cela signifie que Siri pourra répondre à des questions sur l'appareil, créer des résumés d'articles longs ou transcrire des données audio comme dans les applications Notes ou Voice Memos mises à jour.

Une voix plus naturelle

En outre, les capacités améliorées de synthèse vocale devraient permettre à Siri d'émettre des voix plus naturelles. OpenAI a tout récemment placé la barre très haut en la matière. Tellement réaliste, l'une des voix a été attaquée par Scarlett Johansson pour plagiat.

Les autres nouveautés d'iOS 18

Pour le reste, nous nous attendons à un renforcement des fonctions d'édition de photos basées sur l'IA, notamment pour supprimer des objets ou personnes d'une image sans laisser un trou, la possibilité d'écrire les modifications à apporter à une image, le système se chargeant de le faire par la suite ou encore la création de ses propres émojis.



Rappelons en outre les autres fonctionnalités attendues :

Réponses proactives : Permet aux utilisateurs de répondre automatiquement aux messages et e-mails avec des réponses textuelles adaptées.

: Permet aux utilisateurs de répondre automatiquement aux messages et e-mails avec des réponses textuelles adaptées. Transcription et résumé : Nouveaux outils d'IA pour l'application Notes permettant d'éditer, de transcrire des fichiers audio et de résumer des textes.

: Nouveaux outils d'IA pour l'application Notes permettant d'éditer, de transcrire des fichiers audio et de résumer des textes. Notes mathématiques : Intégration de la notation mathématique dans l'application Notes via l'application Calculatrice, permettant de reconnaître des équations, de trouver des solutions et de générer des graphiques.

: Intégration de la notation mathématique dans l'application Notes via l'application Calculatrice, permettant de reconnaître des équations, de trouver des solutions et de générer des graphiques. Generative Playground : Application utilisant l'IA générative pour créer et modifier des images, avec une extension pour iMessage. Actuellement en test interne chez Apple, avec une future possibilité pour les utilisateurs de générer et partager des images via iMessage.

Pour le lancement grand public, Bloomberg a rapporté qu'Apple pourrait qualifier les fonctionnalités d'IA dans iOS 18 de bêta, ce qui constituerait un rare exemple d'honnêteté dans ce domaine.



Pour en avoir le coeur net, rendez-vous lundi 10 juin à 19 heures sur notre blog Apple, pour découvrir toutes les nouveautés d'iOS 18, ainsi que celles d'iPadOS 18, de macOS 15, de watchOS 11 et autre visionOS 2.