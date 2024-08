iOS 18 : la transcription et le résumé audio en temps réel grâce à l’IA

Depuis plusieurs mois, toutes les rumeurs l’affirment : iOS 18 va être LA mise à jour qui va intégrer l’intelligence artificielle dans nos iPhone. Apple a prévu une tonne de nouvelles fonctionnalités boosté à l’IA et quelques indiscrétions commencent à dévoiler les nouveautés !

De nouvelles fonctionnalités IA se dévoilent

Selon une récente rumeur d’AppleInsider, Apple serait sur le point de dévoiler des fonctionnalités IA révolutionnaires pour iOS 18 lors de la prochaine Worldwide Developers Conference (WWDC). Parmi ces innovations, des fonctionnalités de transcription et de résumé audio en temps réel alimentées par l'intelligence artificielle, deux nouveautés qui promettent de complètement transformer les habitudes de certains utilisateurs.



Prévue pour être intégrée non seulement dans iOS 18 mais aussi dans macOS 15 et iPadOS 18, cette technologie pourrait essentiellement concerner l'application standard de mémos vocaux d'Apple.

Si cette rumeur se confirme, les étudiants, professionnels et journalistes pourraient voir leur manière de capter et de synthétiser les informations grandement facilitée. L'IA d’Apple devrait permettre de transcrire fidèlement les discours verbaux en texte tout en produisant des résumés complet, ce qui augmenterait ainsi l'accessibilité et l'efficacité du traitement de l'information audio.



L’aspect intéressant de cette technologie serait la capacité de l'IA à non seulement analyser le contenu mais aussi à le condenser tout en conservant les enregistrements audio originaux. Cela serait essentiel pour garantir l'exactitude des informations, surtout lorsque des erreurs de transcription ou de résumé surviendront.