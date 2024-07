Apple prépare une refonte de sa calculatrice dans macOS 15

Apple se prépare à une refonte importante de son application Calculatrice dans macOS 15, sous le nom de code "GreyParrot". L'application mise à jour présentera une interface redessinée dans des tons plus sombres, plus proche de son homologue iOS. Voilà qui devrait dépoussiérer cette fonction laissée de côté depuis des années.

La calculette d'Apple va passer à la vitesse supérieure

La nouvelle application "Calculatrice" devrait introduire une barre latérale avec l'historique, rationalisant l'accès aux calculs précédents. Les utilisateurs auront la possibilité de basculer cette fonctionnalité entre les différents affichages de la calculatrice - basique, scientifique et programmateur - de quoi en faire un vrai outil de productivité pour les enseignants, les étudiants, les ingénieurs et autres scientifiques.

En outre, Apple prévoit d'introduire des tailles de fenêtre ajustables, permettant aux utilisateurs de redimensionner la fenêtre de l'application en fonction de leurs préférences. Cette flexibilité permettra d'améliorer la polyvalence des trois vues de la calculatrice, les boutons s'adaptant dynamiquement à la taille de la fenêtre.



Mais le plus important est sans doute l'intégration des fonctions mathématiques avancées que l'on est censé retrouver dans Notes via iOS 18. Cette nouveauté permettra aux utilisateurs de créer des notes avec des éléments mathématiques ou des notations directement dans l'application, le tout grâce à l'intelligence artificielle qui parviendra à extraire toute seule les calculs.

La conversion des unités va également faire l'objet d'une mise à jour significative, avec une interface plus intuitive et une conversion automatique intégrée à l'interface utilisateur principale. L'idée est de rationaliser les opérations mathématiques en éliminant la nécessité d'étapes de conversion distinctes.

L'initiative d'Apple concernant l'application Calculatrice dans macOS 15 semble s'inspirer de produits concurrents tels que Calcbot et PCalc, qui offrent tous deux des interfaces conviviales et des fonctionnalités avancées.



Reste à voir si nos confrères d'AppleInsider ont vu juste, nos confrères expliquant qu'Apple pouvait encore changer d'avis et garder ses nouveautés pour plus tard.