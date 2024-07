Notes va faire des maths et enregistrer l'audio avec iOS 18

L'une des applications les plus utiles sur l'iPhone, Notes, pourrait passer un nouveau cap avec iOS 18, selon les informations de nos amis de chez AppleInsider. Au menu, de l'audio et des mathématiques, de quoi faire peur à certains développeurs...

Notes à la sauce iOS 18

Parmi les nouvelles fonctionnalités de Notes version 2024, il y aurait un support d'enregistrement audio intégré, similaire aux mémos vocaux déjà disponibles chez Apple. Cette fonctionnalité est actuellement en cours de développement pour iOS 18 et macOS 15, et devrait également être intégrée à iPadOS 18.

De plus, les ingénieurs d'Apple travailleraient sur une nouvelle fonctionnalité baptisée "Math Notes" qui permettra à l'application de réaliser des calculs.

Notes vocales

La nouvelle fonction d'enregistrement audio in-app permettra aux utilisateurs d'enregistrer, de sauvegarder et de lire des fichiers audio directement à partir de l'application Notes. Elle devrait faire ses débuts en même temps que les premières bêtas publiques publiées lors de la Worldwide Developers Conference (WWDC 24) d'Apple en juin prochain.

Chaque enregistrement sera inséré dans une note individuelle, permettant à l'utilisateur d'ajouter du texte, des liens et des images pour enrichir le document. Pratique pour les enquêteurs, mais aussi les étudiants, les professeurs, les assistants et plus encore.



Apple oblige, le tout sera synchroniser sur tous les appareils compatibles avec iCloud et fonctionnant sous iOS 18 ou macOS 15. Tous devront être liés au même Apple ID, ou plutôt Apple Account, le nouveau nom supposé.



Sans surprise, nos confrères d'AppleInsider expliquent que l'interface utilisateur de la nouvelle fonction d'enregistrement audio ressemblera fortement à l'application actuelle Dictaphone d'Apple.

Le calcul à la volée

Outre l'enregistrement audio, Apple travaille sur une autre nouvelle fonctionnalité connue en interne sous le nom de "Math Notes", pratique pour les étudiants et autres scientifiques.

Bien qu'elle soit encore incomplète à l'heure où nous mettons sous presse, cette mise à jour devrait permettre d'afficher la notation mathématique appropriée, une abréviation essentielle pour les applications universitaires, scientifiques et techniques.

On imagine déjà la tête des développeurs de Soulver, PhotoMath et autre Math Solver. Le sherlocking d'Apple est, chaque année, une réalité.



D'ailleurs, ces nouveautés potentielles figurent depuis longtemps dans OneNote de Microsoft, qui s'est imposé comme le bloc-notes le plus "scientifique". L'app est l'une des applications les plus populaires sur l'App Store d'Apple avec près de 900 000 téléchargements.



OneNote permet aux utilisateurs d'ajouter et de résoudre des équations, de créer des formules à partir de leur écriture, d'effectuer des conversions d'unités et même de visualiser des graphiques en 2D dans leurs notes.

Une application devenue couteau-suisse

L'application Notes d'Apple était très simple au départ, avant de grandir au fil du temps.

L'application a été régulièrement améliorée, ajoutant la prise en charge les photos, les tableaux, les liens et bien plus encore comme le scanner de documents. Les notes peuvent aussi être protégées par un mot de passe pour plus de sécurité.



L'introduction des mathématiques dans Notes devrait également coïncider avec la sortie d'une application de calculatrice remaniée pour macOS, ce qui permettra d'apporter encore plus d'améliorations dans le domaine des mathématiques. Et espérons une application Calculatrice sur iPad.

