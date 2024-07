Microsoft OneNote est disponible en application native sur l’Apple Vision Pro

Qu’est-ce que ça fait plaisir de voir Microsoft croire au potentiel révolutionnaire du Vision Pro et s’investir en masse dans le développement d’applications visionOS ! Après avoir lancé la suite Office, Microsoft a lancé cette nuit sur l’App Store, une application native de Microsoft OneNote.

Un nouveau contenu pour les propriétaires du Vision Pro

Microsoft a annoncé cette nuit l’arrivée de son application OneNote sur l’Apple Vision Pro, une bonne nouvelle qui représente un pas de plus dans l’intégration de ses services au sein de l’écosystème Apple. Cet ajout vient compléter la suite déjà disponible sur Vision Pro, qui comprend Microsoft Word, Excel, PowerPoint et le très populaire Teams.



OneNote pour visionOS a été spécialement conçu pour exploiter les capacités uniques de l’Apple Vision Pro, notamment son approche de l’informatique spatiale. Les utilisateurs bénéficieront d’une “toile infinie”, une fonctionnalité qui promet de révolutionner la façon dont les notes et les informations sont visualisées et manipulées dans un environnement de réalité augmentée.

La nouvelle application OneNote fonctionne en continuité avec les autres produits Microsoft, ce qui va assurer une intégration fluide et efficace. Elle propose des fonctionnalités similaires à celles disponibles sur l’iPad, telles que :

La rédaction de notes

La création de cahiers numériques

La mise en avant de notes importantes

L’ajout de balises pour les tâches à accomplir

La sécurisation des notes avec un mot de passe

La synchronisation avec OneDrive

Le partage de notes avec d’autres utilisateurs

Interactions innovantes

L’une des grandes nouveautés de OneNote pour visionOS est la diversité des options d’interaction. Les utilisateurs peuvent gérer leurs notes via des gestes de la main, offrant une expérience immersive et intuitive, ou pour ceux qui préfèrent une approche plus traditionnelle, utiliser un trackpad ou un clavier Bluetooth connecté à leur Vision Pro.

À venir : le support de Copilot

Bien que le support de Copilot ne soit pas disponible dans l’immédiat, Microsoft a confirmé que cette fonctionnalité serait intégrée dans les futures mises à jour. Cela permettra une assistance augmentée dans la gestion et la création de contenu dans OneNote, exploitant au mieux les capacités AI de Microsoft. Démocratiser Copilot dans ses applications est l’une des priorités de Microsoft, l’entreprise sait qu’il est possible d’offrir une meilleure expérience utilisateur à travers l’intelligence artificielle.



L’arrivée de OneNote sur l’Apple Vision Pro montre l’engagement de Microsoft à étendre sa présence dans les appareils de réalité augmentée/virtuelle, tout en enrichissant l’expérience utilisateur avec des fonctionnalités innovantes adaptées aux nouvelles technologies. Cela positionne OneNote comme un outil clé pour les professionnels et les créatifs qui cherchent à maximiser leur productivité.



Source

Télécharger l'app gratuite Microsoft OneNote